Tarifstreit Bei der Bahn drohen Warnstreiks in der Vorweihnachtszeit

Die Streikserie aus dem Jahr 2015 haben viele Bahnkunden noch schmerzhaft in Erinnerung. Nun müssen sie sich erneut auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen - ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat am Samstag die seit zwei Monaten laufenden Verhandlungen mit der Deutschen Bahn vorläufig für gescheitert erklärt. "Warnstreiks werden nun unweigerlich die Folge sein", teilte die Gewerkschaft mit.

Zuvor war die ganze Nacht in Hannover verhandelt worden, ohne abschließendes Ergebnis. Parallel führt die Bahn auch Gespräche mit der Lokführergewerkschaft GDL. Beide Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Lohn, haben aber noch weitere Forderungen bezüglich Arbeitszeiten und Urlaubsregelungen. Am Ende konnten sich Bahn und EVG nicht auf die Höhe der Lohnsteigerung einigen.

"Der Arbeitgeber hat uns nur Angebote vorgelegt, die nicht den Forderungen unserer Mitglieder entsprachen", erklärte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba. "Am Ende fehlte aus unserer Sicht ein Prozent mehr angesichts der vom Arbeitgeber angebotenen längeren Laufzeit", fügte sie hinzu.

Die Bahn hatte nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa zwei Erhöhungsstufen für das Gehalt angeboten - einmal 2,5 Prozent und einmal 2,6 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von 29 Monaten. "Die Laufzeit ist zu lang, die Prozente sind daran gemessen zu niedrig", sagte Rusch-Ziemba.

Die jüngste Tarifrunde in Hannover hatte am Donnerstag begonnen. Die Verhandlungen werden parallel in zwei Hotels geführt, die rund einen Kilometer voneinander entfernt sind. Mit der EVG ist es die vierte, mit der GDL die fünfte Runde in dieser Tarifauseinandersetzung.

Die Verhandler Claus Weselsky



Er war das Gesicht der Streikwelle 2014/2015: Claus Weselsky ist seit zehn Jahren Vorsitzender der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL). Der 59-Jährige führt Tarifverhandlungen stets selbst und hat den Ruf, keine Konflikte zu scheuen, weder innerhalb der GDL noch mit der DB. Wenn aus seiner Sicht nötig, lässt Weselsky auch mal tagelang am Stück streiken. Der gebürtige Dresdner ist selbst Lokführer und sieht sich als Kämpfer für die Kollegen. Regina Rusch-Ziemba



Kurz, knapp und präzise: Die gebürtige Hamburgerin Regina Rusch-Ziemba vertritt die EVG in den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. Im Vergleich zu Weselsky arbeitet die 62-Jährige nahezu geräuschlos, der breiten Öffentlichkeit ist sie kaum bekannt. Die gelernte Bauzeichnerin sitzt seit 20 Jahren im Vorstand der EVG und deren Vorgänger, der Gewerkschaft Transnet. Seit einigen Jahren führt sie die Tarifverhandlungen und gilt als durchsetzungsstark, ohne dabei viele Worte zu verlieren. Martin Seiler



Der Neue am Verhandlungstisch: Martin Seiler ist seit 1. Januar 2018 DB-Vorstand für Personal. In dieser Funktion führt der 54-Jährige nun erstmals die Verhandlungen mit den Gewerkschaften. Seiler kennt beide Seiten aus eigener Erfahrung. Er war selber jahrelang Betriebsrat und Gewerkschafter, unter anderem bei Ver.di. 2003 wechselte er ins Management der Deutschen Post. Zuletzt war Seiler Personaldirektor bei der Deutschen Telekom und für 70.000 Mitarbeiter verantwortlich.

In den vergangenen Jahren war es vor allem die Lokführergewerkschaft GDL gewesen, die harte Arbeitskämpfe führte, während die EVG die Tarifverhandlungen stets ohne Arbeitsniederlegungen führte. Das scheint sich in dieser Tarifrunde nun umzudrehen: In den Verhandlungen mit der GDL vertagte sich die Bahn auf den kommenden Dienstag. Hier sei man kurz vor dem Ziel, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. Die EVG lehnte hingegen eine Vertagung ab.

Die EVG vertritt etwa 160.000 Beschäftigte der Deutschen Bahn im Inland. Die kleinere GDL verhandelt für einen Teil davon - rund 36 000 Beschäftigte des Zugpersonals, darunter vor allem Lokführer, Zugbegleiter und Bordgastronomen. Bahn-Verhandler Seiler hatte von Anfang an als Ziel genannt, möglichst mit beiden Gewerkschaften "für gleiche Berufsgruppen auch zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen".