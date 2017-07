Staatskonzern Deutsche Bahn kann Gewinn offenbar deutlich steigern

Bahnchef Richard Lutz kann in seinen ersten Monaten im Amt erneut einen Erfolg verkünden. Bereits im März legte er nur wenige Tage nach seinem Wechsel an die Konzernspitze eine gute Bilanz für das vergangene Jahr vor - und auch das laufende Jahr hat vielversprechend begonnen. In den ersten fünf Monaten lag der Betriebsgewinn fast 20 Prozent über dem Vorjahr, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Konzerndokumente berichtet. Demnach wies die Bahn bis Ende Mai einen Betriebsgewinn von 857 Millionen Euro aus.

Das sind nicht nur 140 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, sondern auch fast hundert Millionen mehr als von der Bahn intern geplant. Laut Insidern werde daher das Ziel für den Jahresgewinn voraussichtlich angehoben, wenn der Konzern Ende Juli die Halbjahreszahlen präsentiert. Bislang geht die Bahn für 2017 von einem Betriebsgewinn von gut 2,1 Milliarden Euro aus. Konzernchef Lutz hatte bereits im Mai angedeutet, dass der Konzern sich bei weiter positivem Geschäftsverlauf neue Ziele setzen könnte.

Auch der Umsatz spiegelt dies wider: Er stieg im Vergleich zum Vorjahr um eine Milliarde auf 17,5 Milliarden Euro. Dies ist ebenfalls etwas mehr als die Planung vorsah. Auf das gesamte Jahr gesehen peilt der Staatskonzern bisher Erlöse von 41,5 Milliarden Euro an.

Eine Bahn-Sprecherin sagte, das Unternehmen äußere sich zu internen Dokumenten nicht. Über den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr werde die Öffentlichkeit Ende Juli unterrichtet.