Löhne und Gehälter Deutsche Bahn legt neues Tarifangebot vor

Die Deutsche Bahn will mit einem neuen Angebot an die Gewerkschaften Bewegung in die schwierigen Tarifverhandlungen bringen. Welche Zugeständnisse es enthält, blieb am Mittwoch allerdings erst einmal offen. Strittig ist weiterhin, wie hoch die für die rund 160.000 in der EVG organisierten Beschäftigte geforderte Lohnerhöhung ausfällt. Die EVG hatte zu dem Warnstreik am Montag aufgerufen, der den Zugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmlegte.

Dagegen schloss die GDL Streiks ihrerseits bis Jahresende aus. Anders als die EVG müsste nach einer Vereinbarung die Lokführergewerkschaft sich ohnehin erst in eine Schlichtung begeben und könnte erst nach deren Ende ihre Mitglieder aufrufen, die Arbeit niederzulegen.

Inzwischen hat die Bahn ein neues Angebot vorgelegt, das nach Worten von Personalvorstand Martin Seiler attraktiv genug ist, dass die GDL den Gesprächsfaden wieder aufnimmt. GDL-Chef Claus Weselsky hatte die Verhandlungen am Mittwochmorgen zwar für gescheitert erklärt, gleichzeitig jedoch erkennen lassen, dass er wieder zu Verhandlungen bereit wäre, sollte die Bahn ein verbessertes Angebot vorlegen. Die Lokführergewerkschaft vertritt rund 36.000 Beschäftigte des Zugpersonals, darunter vor allem Lokführer, Zugbegleiter und Bordgastronomen und fordert ebenso wie die EVG 7,5 Prozent mehr Gehalt.

Die Bahn hatte eine Einkommenserhöhung in zwei Stufen angeboten: 2,5 Prozent zum 1. März 2019, weitere 2,6 Prozent zum 1. Januar 2020, bei einer Vertragslaufzeit von 29 Monaten. Für die Monate Oktober 2018 bis Februar 2019 sollte eine Einmalzahlung von 500 Euro hinzukommen.