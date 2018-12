Der Bundesrechnungshof hat dem Bund und der Deutschen Bahn vorgeworfen, die Infrastruktur wie Brücken, Schienen, Stellwerke und Oberleitungen zu vernachlässigen. "Jahrelang wurde sie auf Verschleiß gefahren", kritisierte der Präsident der Rechnungsprüfer, Kay Scheller. "Und der Investitionsstau wächst und wächst."

In einem 20 Seiten umfassenden Sonderbericht prangert der Rechnungshof das Verfahren an, mit dem der Bund jährlich mehrere Milliarden Euro für Ersatzinvestitionen in die Eisenbahninfrastruktur bereitstellt. Es sei "intransparent, nicht aussagekräftig und setzt Fehlanreize", sagte Behördenpräsident Scheller. Es gebe "schwerwiegende Mängel" im Finanzierungssystem. "Es besteht die Gefahr, dass sich der Zustand der Bahninfrastruktur weiter verschlechtert - und das trotz steigender Bundesmittel.

Rechnungshof: Minister Scheuer agiert ambitionslos

Der Bund gebe der Bahn jedes Jahr Milliarden zum Bau neuer Schienen, Brücken, Stellwerke, Oberleitungen oder Brücken. Das Verkehrsministerium aber wisse gar nicht genau, wie die Bahn und ihre Tochtergesellschaften die Milliardenzuschüsse einsetzten. Es fehlten eine wirksame Kontrolle und klare Prioritäten.

Erst Ende November hatten die Aufsichtsräte des Staatskonzerns in einer zweitägigen Klausur höheren Ausgaben zugestimmt. Sie mahnten zugleich aber in deutlichen Worten Besserung an. Defizite müssten beseitigt und Chancen "zügig und konsequent angepackt" werden.

Derzeit verhandelt die Bahn mit dem Verkehrsministerium darüber, wie viel Geld der Konzern künftig für Ersatzinvestitionen zum Erhalt der Schienenwege bekommt. Konkret geht es um eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für den Zeitraum von 2020 bis 2024.

Die jährlichen Zuschüsse sind in den vergangenen Jahren gestiegen, für 2019 sind laut Rechnungshof knapp 4,2 Milliarden Euro geplant. Die Bahn habe bereits erklärt, dass sie pro Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich brauche.

Die Bahn müsse ihren Kunden eine "verlässliche Mobilität" gewährleisten, sagte Scheller. Im bisherigen Finanzierungssystem aber gebe es "zentrale Schwachstellen". Der Bund müsse sicherstellen, dass seine Milliardenzuschüsse auch wirkten. Noch sei es nicht zu spät für grundlegende Reformen, sagte Scheller. CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer agiere bei den Verhandlungen mit der Bahn ambitionslos, dies sei riskant.