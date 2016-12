Deutsche Bahn Pofalla baut seine Macht aus

Es ist ein perfekter Deal, den Rüdiger Grube und Ronald Pofalla nach SPIEGEL-Informationen geschlossen haben: Der CDU-Politiker hat in den vergangenen Monaten im Kanzleramt dafür gesorgt, dass der Bahn-Chef ein paar Jahre länger das bleiben darf, was er schon seit 2009 ist. Grube hat im Gegenzug in Konzern und Aufsichtsrat durchgesetzt, dass der frühere Kanzleramtschef zu Jahresbeginn zum mächtigen Vorstand für Infrastruktur aufrückt.

Das Ressort, das die operative Führung des Schienennetzes und der Bahnhöfe beinhaltet, gilt als das wichtigste der Deutschen Bahn (DB). Allen offiziellen und inoffiziellen Dementis zum Trotz, ist Pofalla damit endgültig zum Kronprinzen von Grube aufgestiegen.

Beschließen wird der Aufsichtsrat in der nächsten Woche allerdings erst einmal nur die Personalie Pofalla. Und schon die ist umstritten genug. Die entscheidende Vorbesprechung der Arbeitgeberseite am Donnerstag soll dem Vernehmen nach alles andere als harmonisch verlaufen sein. Einige Aufsichtsräte haben sich demnach gegen die Berufung Pofallas gewehrt - und die Arbeitnehmer haben noch gar nicht entschieden, ob sie ihr zustimmen werden.

Das nicht von der Hand zu weisende Argument der Kritiker: Für die Infrastruktur muss ein technisch versierter Bahner verantwortlich sein und kein ehemaliger Politiker mit Jurastudium.

In einem so politischen Konzern wie der DB rücken derartige Sachargumente allerdings immer mal wieder in den Hintergrund. Und deshalb wird auch Vorstandschef Grube, der in diesen Wochen das Rentenalter erreicht, am Ende bekommen, was er seit Langem ersehnt: eine Vertragsverlängerung.

Den Bahn-Chef noch ein bisschen zappeln lassen

Immerhin muss Grube nach SPIEGEL-Informationen darauf länger warten als erhofft. Im kleinen Kreis ist die Entscheidung längst gefallen, seinen Ende 2017 auslaufenden Vertrag zu verlängern - und zwar nicht wie ursprünglich geplant um zwei, sondern um drei Jahre. Doch mit Rückendeckung jener Politiker, die den Konzern entpolitisieren wollen, hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Bahn-Chef noch ein bisschen zappeln zu lassen. Offiziell wird das Kontrollgremium seine Personalie demnach erst im März entscheiden.

Dass Grube trotz vieler ungelöster Probleme Bahn-Chef bleiben kann, hat auch mit mangelnden personellen Alternativen zu tun. Für Pofalla kommt seine jetzige Berufung zum Infrastruktur-Vorstand zum richtigen Zeitpunkt. Der Schritt an die Spitze käme aber "zu früh", so ein Aufsichtsratsmitglied. "Und einen anderen ernstzunehmenden Kandidaten gibt es bislang nicht."

Allerdings muss Grube damit rechnen, trotz seiner anstehenden Vertragsverlängerung nach der Bundestagswahl abgelöst zu werden. Inzwischen deutet sich an, dass es in der nächsten Legislaturperiode eine Bahn-Reform geben wird, mit der die Aufgaben des Konzerns neu definiert werden. "Grube ist ein Mann der Vergangenheit. Deshalb bezweifle ich, dass er bis Ende 2020 an der Bahnspitze bleiben kann", sagt ein Beteiligter. Kommt es tatsächlich so weit, könnte auch Pofalla den Höhepunkt seiner Bahn-Karriere mit der Berufung zum Infrastruktur-Vorstand erreicht haben.