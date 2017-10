Aufsichtsratssitzung verschoben Deutsche Bahn bekommt Vorstand nicht zusammen

Eigentlich wäre genug Zeit gewesen: Schon im Juli dieses Jahres zeichnete sich Ärger bei der Deutschen Bahn ab. Drei Monate hätten die verantwortlichen Politiker Zeit gehabt, einen Kompromiss zu finden, allen voran Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Doch es war Wahlkampf und so passierte nichts.

Die Konsequenz: Der wichtigste deutsche Staatskonzern erlebt in dieser Woche sein drittes Personaldebakel innerhalb eines Jahres. Im Bahn-Sprech könnte man sagen: Die Besetzung des Vorstands verzögert sich auf unbestimmte Zeit.

Was ist passiert? An diesem Donnerstag hätte der Aufsichtsrat der Bahn eigentlich drei neue Vorstände bestimmen sollen, so stand es auf der Tagesordnung. Doch nun, zwei Tage vorher, wurde die Entscheidung vertagt. Das Problem: Der Kandidat für Güterverkehr und Logistik, Jürgen Wilder, hat in dem Gremium nicht genug Unterstützer. Die Arbeitnehmervertreter lehnen Wilder fast geschlossen ab, aber auch die SPD hätte auf dem Posten lieber eine andere Kandidatin gesehen. Unversöhnlich standen sich Bahn-Spitze und Dobrindt auf der einen und Arbeitnehmerseite und SPD-regiertes Bundeswirtschaftsministerium auf der anderen Seite gegenüber.

Deutsche Bahn Jürgen Wilder

Nun hat der umstrittene Kandidat hingeschmissen. Wilder zog nicht nur seine Kandidatur zurück, er wird den Konzern gleich ganz verlassen. Der Physiker war 2015 von Siemens zur Deutschen Bahn gekommen und hatte dort die Güter-Sparte DB Cargo geleitet - mit einer durchwachsenen Bilanz.

Die abgesagte Sitzung ist die dritte Personalpleite für die Bahn innerhalb von zehn Monaten. Zuerst hatte Anfang des Jahres der damalige Bahn-Chef Rüdiger Grube völlig überraschend sein Amt aufgegeben. Dann war im Juli eine Aufsichtsratssitzung kurzfristig abgesagt worden - schon damals, weil Wilders Wahl in Gefahr war. Und nun die nächste Absage. Damit gerät auch der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Utz-Hellmuth Felcht, immer stärker unter Druck.

Konzern an entscheidenden Stellen lahmgelegt

Die erneute Verschiebung schadet aber nicht ausschließlich dem Image der Bahn - sie legt den Konzern auch an entscheidenden Stellen lahm. Der Güterverkehr hat seit Jahren wirtschaftliche Probleme, innerhalb des Unternehmens tobt ein Streit um den richtigen Kurs. Nun muss dort eine neue Führung gefunden werden. Wenn aber die Güterbahn keinen Gewinn macht, muss die Bahn das mit dem Personenverkehr auffangen.

Die Personalprobleme haben auch direkte Auswirkungen für die Fahrgäste: Denn durch die Verschiebung bleibt auch der Vorstand für die Digitalisierung und Technik unbesetzt, und das seit nunmehr einem halben Jahr. Die Bahn müsste bei diesem Thema aber dringend vorankommen, um Züge pünktlicher und zuverlässiger machen zu können. Die Maschinenbau-Professorin Sabina Jeschke aus Aachen gilt als unumstrittene Kandidatin für diesen Posten.

Das gilt wohl auch für den dritten Kandidaten: Martin Seiler soll neuer Bahn-Personalvorstand werden und Amtsinhaber Ulrich Weber ablösen, der Ende des Jahres aufhören will. Auch in diesem Bereich wäre eine geregelte Übergabe entscheidend.

Zwar stehen bei der Bahn im Moment keine Tarifverhandlungen an. Aber: Im nächsten Jahr endet die Friedenspflicht, dann könnten die Gewerkschaften EVG und GdL zumindest theoretisch wieder streiken. Nicht viel Zeit für den neuen Personalvorstand, um sich einzuarbeiten.