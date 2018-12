Wenn die Eisenbahngewerkschaft EVG am Montag ihre Macht demonstrieren wollte, dann hat sie das geschafft. Um 6:27 Uhr, nach nur einer Stunde und 27 Minuten Warnstreik, verschickte die Bahn ihre Kapitulation per E-Mail: "Der Fernverkehr wird bundesweit eingestellt", hieß es in der Pressemitteilung. "Auch der Regionalverkehr ist eingeschränkt." Kein Ersatzfahrplan, die DB-App wenig hilfreich und die Anzeigetafel an manchem Hauptbahnhof: leer.

Millionen Fahrgäste saßen fest, die Auswirkungen im Güterverkehr können sich noch Tage hinziehen. Wie aber kam es zum Streik? Und womit müssen Fahrgäste in den kommenden Tagen rechnen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wer war betroffen?

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte bundesweit zu dem Warnstreik aufgerufen, er dauerte von fünf bis neun Uhr morgens. Alle Sparten der Bahn wurden bestreikt. So fiel der Fernverkehr komplett aus. Daneben waren Regionalzüge ebenso betroffen wie S-Bahnen etwa in Hamburg und Berlin.

Dazu kam: Anders als die zweite Bahngewerkschaft GDL, die vor allem Lokführer vertritt, sind in der EVG nahezu alle Arbeitnehmergruppen der Bahn vertreten, also auch Stellwerksmitarbeiter oder Bedienstete an den Bahnhöfen. Dadurch waren etwa Anzeigetafeln, Website und App der Bahn nicht aktuell, weil in den entsprechenden Bereichen ebenfalls Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegten.

Auch die Züge von DB-Konkurrenzunternehmen fielen teilweise aus. "Wir können keine Fahrgäste von A nach B bringen, weil buchstäblich die Weichen nicht gestellt werden", sagte Tobias Heinemann, Chef des DB-Konkurrenten Transdev, zu dem etwa die Bayerische Oberlandbahn oder die Nordwestbahn gehören.

Private Güterbahnen klagten ebenso über weitreichende Zugausfälle. Diese könnten sich noch tagelang auswirken, weil Fahrpläne gestört seien, erklärte der Chef des Verbands Netzwerk Europäischer Eisenbahnen, Peter Westenberger. Man habe "größtes Unverständnis". Die Bahn müsse im Streikfall dafür sorgen, dass der Betrieb nicht komplett stillgelegt wird.

Wie kam es zu dem Ausstand?

Die Deutsche Bahn verhandelt seit Mitte Oktober mit den beiden Gewerkschaften EVG und GDL über neue Tarifverträge. Die Situation gilt als äußerst komplex, beide Gewerkschaften hatten zusammen 79 Forderungen an die Bahn übersandt - und am Ende will die Bahn für alle Beschäftigten denselben Abschluss erreichen.

Die Verhandler Regina Rusch-Ziemba



Kurz, knapp und präzise: Die gebürtige Hamburgerin Regina Rusch-Ziemba vertritt die EVG in den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. Die 62-Jährige arbeitet nahezu geräuschlos, der breiten Öffentlichkeit ist sie kaum bekannt. Die gelernte Bauzeichnerin sitzt seit 20 Jahren im Vorstand der EVG und deren Vorgängerin, der Gewerkschaft Transnet. Seit einigen Jahren führt sie die Tarifverhandlungen und gilt als durchsetzungsstark, ohne dabei viele Worte zu verlieren. Martin Seiler



Der Neue am Verhandlungstisch: Martin Seiler ist seit 1. Januar 2018 DB-Vorstand für Personal. In dieser Funktion führt der 54-Jährige nun erstmals die Verhandlungen mit den Gewerkschaften. Seiler kennt beide Seiten aus eigener Erfahrung. Er war selber jahrelang Betriebsrat und Gewerkschafter, unter anderem bei Ver.di. 2003 wechselte er ins Management der Deutschen Post. Zuletzt war Seiler Personaldirektor bei der Deutschen Telekom und für 70.000 Mitarbeiter verantwortlich. Claus Weselsky



Er war das Gesicht der Streikwelle 2014/2015: Claus Weselsky ist seit zehn Jahren Vorsitzender der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL). Der 59-Jährige führt Tarifverhandlungen stets selbst und hat den Ruf, keine Konflikte zu scheuen, weder innerhalb der GDL noch mit der DB. Wenn aus seiner Sicht nötig, lässt Weselsky auch mal tagelang am Stück streiken. Der gebürtige Dresdner ist selbst Lokführer und sieht sich als Kämpfer für die Kollegen.

Am vergangenen Samstag hatte die EVG dann die Verhandlungen abgebrochen, nach 40-stündigen Gesprächen in einem Hotel in Hannover. Aus ihrer Sicht war am Verhandlungstisch keine Lösung mehr möglich. Der Knackpunkt: Die Gewerkschaft hatte 7,5 Prozent mehr Gehalt gefordert, ohne selbst eine Laufzeit zu nennen. Die Bahn hatte nun 5,1 Prozent geboten, in zwei Stufen und mit einer Laufzeit von 29 Monaten. Auf diese lange Zeit gerechnet sei das gerade mal ein Inflationsausgleich, sagte ein EVG-Sprecher.

Der Konzern wiederum rechnet anders. Zusammen mit weiteren Leistungen - etwa einer besseren Altersvorsorge - handele es sich um eine Lohnerhöhung von insgesamt 6,7 Prozent. Eine Lösung am Verhandlungstisch wäre möglich gewesen, der Streik unnötig, heißt es bei der Bahn.

Drohen jetzt weitere Streiks?

Erst mal nicht. Die EVG erklärte sich nach dem Warnstreik zu neuen Verhandlungen bereit. Am Dienstagnachmittag soll es in einem Hotel in Berlin weitergehen. Ein neues Angebot legte die Bahn noch nicht vor, doch es wird damit gerechnet, dass die Konditionen noch einmal angepasst werden.

Die zweite Gewerkschaft GDL kann derzeit nicht streiken. Sie ist an eine Vereinbarung gebunden, wonach Streiks erst nach Ende einer gescheiterten Schlichtung möglich sind. Bisher ist es aber noch nicht einmal zu dieser Schlichtung gekommen, es wird stattdessen normal verhandelt.

Der Konzern erklärte am Montagnachmittag, der Bahnverkehr habe sich nach und nach stabilisiert. Im Fern- und Regionalverkehr könne es jedoch bis in den Abend zu einzelnen Verspätungen und Zugausfällen kommen. Am Dienstag sollen alle Züge wieder nach Plan fahren.