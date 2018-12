Warnstreiks abgewendet Bahn und Gewerkschaft EVG einigen sich im Tarifstreit

Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG haben sich im Tarifkonflikt geeinigt. Es gebe einen Abschluss, bestätigten beide Seiten in Berlin einen Bericht des Bayerischen Rundfunks. Details zu der Vereinbarung wollen die Tarifparteien am Vormittag in Berlin bekanntgeben. Weitere Warnstreiks sind den Tarifparteien zufolge damit abgewendet.

Am Montag hatte die EVG mit einem rund vierstündigen Warnstreik große Teile des Zugverkehrs lahmgelegt. Millionen Berufspendler waren betroffen. Nach dem Ausstand legte die Bahn ein neues Angebot vor. Strittig war, wie hoch die für die rund 160.000 in der EVG organisierten Beschäftigten geforderte Lohnerhöhung ausfällt.

Wie die Lokführergewerkschaft GDL hatte auch die EVG 7,5 Prozent mehr Gehalt gefordert - und den Ausbau des 2016 vereinbarten Wahlmodells, bei dem Beschäftigte zwischen Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und mehr Urlaub wählen können.

Laufzeit als Knackpunkt

Während es mit der EVG nun eine Einigung gibt, sind die Tarifverhandlungen mit der GDL am Freitag dagegen erneut gescheitert. Seit einem nach dem Bahnstreik 2015 vereinbarten Verfahren kann die GDL selbst jedoch nicht sofort streiken. Anders als die EVG müsste sie demnach erst eine Schlichtung versuchen. Zudem schloss die GDL ihrerseits bereits Arbeitsniederlegungen bis zum Jahresende aus. Zumindest rund um Weihnachten können Streiks den Zugverkehr damit nicht mehr beeinträchtigen.

Vor dem EVG-Warnstreik hatte die Bahn ursprünglich eine Einkommenserhöhung in zwei Stufen angeboten: 2,5 Prozent ab März 2019 und weitere 2,6 Prozent ab Januar 2020, dazu eine Einmalzahlung von 500 Euro, bei einer Vertragslaufzeit von 29 Monaten. Die GDL hatte zusätzlich zum Lohnplus eine Laufzeit von 24 Monaten gefordert, die EVG nannte dagegen keine Wunschlaufzeit. Je länger die Laufzeit eines Vertrages ist, desto geringer fällt die effektive Lohnerhöhung auf ein Jahr gesehen aus.

Das verbesserte Angebot der Bahn am Mittwoch für beide Gewerkschaften sah laut GDL-Chef Claus Weselsky in der ersten Stufe ein Lohnplus von 3,2 Prozent vor - jedoch bei einer Laufzeit von 34 Monaten.