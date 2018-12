Tarifverhandlungen Bahn will Gewerkschaften neues Angebot vorlegen

Die Deutsche Bahn will offenbar Bewegung in die festgefahrenen Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften bringen. Man werde im Laufe des Vormittages beiden Gewerkschaften ein neues Angebot vorlegen, sagte eine Konzernsprecherin.

Die Lokführergewerkschaft GDL erklärte die Tarifverhandlungen am Mittwochmorgen für gescheitert. Zuvor hatte die GDL die Bahn aufgefordert, noch bis zum Morgen ein neues Angebot abzugeben. "Der Ball liegt auf der Seite der Deutschen Bahn AG. Der Arbeitgeber hat es in der Hand, ein verbessertes Angebot vorzulegen, sonst werden wir im Januar über weitere Schritte entscheiden", sagte GDL-Chef Claus Weselsky.

Lokführer rechnen in diesem Jahr nicht mehr mit Streik

Die GDL will nun das weitere Vorgehen beraten. Zu einem Streik darf sie nach geltender Vereinbarung erst nach dem Ende der Schlichtung aufrufen. "In diesem Jahr wird es voraussichtlich keine Streiks mehr geben", sagte eine GDL-Sprecherin.

Die Bahn führt parallel Tarifverhandlungen mit der GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die Gespräche mit der EVG sollen am Vormittag in Berlin fortgesetzt werden, nachdem sie am späten Dienstagabend unterbrochen worden waren.

Mit einem rund vierstündigen Ausstand am Montag hatte die EVG ihrer Forderung nach mehr Geld und besseren Arbeitsbedingungen beim Staatskonzern Nachdruck verliehen. Die Bahn strebt mit beiden Gewerkschaften vergleichbare Ergebnisse für die rund 160.000 Beschäftigten in Deutschland an.

GDL und EVG waren vor zwei Monaten mit einer Forderung nach 7,5 Prozent mehr Einkommen in die Tarifrunde eingestiegen. Die Lokführergewerkschaft vertritt rund 36.000 Beschäftigte des Zugpersonals, darunter vor allem Lokführer, Zugbegleiter und Bordgastronomen.