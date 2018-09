Verspätungen und Zugausfälle Deutsche Bahn stellt 17.000 neue Mitarbeiter ein

In nur acht Monaten hat die Deutsche Bahn nach SPIEGEL-Informationen 17.000 neue Mitarbeiter angeheuert, darunter mehr als tausend Lokführer. So will sie Verspätungen und Zugausfälle endlich in den Griff bekommen.