Verdacht auf Geldwäsche-Skandal Deutsche-Bank-Aktie stürzt ab

Die Aussicht auf einen Jahresgewinn, der Einstieg eines Großaktionärs - zuletzt gab es eher positive Nachrichten von der Deutschen Bank. Doch nun sind die Anleger wieder im Alarmmodus. Denn es besteht der Verdacht, dass die Deutsche Bank in den Geldwäscheskandal bei der Danske Bank verwickelt ist.

Die Reaktion an der Börse folgte prompt: Der Aktienkurs des größten deutschen Geldhauses stürzte um sechs Prozent ab und erreichten zeitweise ein Rekordtief von 8,05 Euro. Mittags betrug das Minus noch gut drei Prozent.

Ein Ex-Mitarbeiter der Danske Bank sagte am Montag vor einem Ausschuss des Parlaments in Kopenhagen, dass bis zu 150 Milliarden Euro über die US-Tochter einer großen europäischen Bank gewaschen worden seien. Er nannte die Deutsche Bank zwar nicht beim Namen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet aber, die das Geldhaus sei zusammen mit den beiden US-Großbanken JP Morgan und Bank of America im Visier der Ermittler.

Deutsche Bank beendete Geschäftsbeziehungen 2015

Die Deutsche Bank teilte mit, sie sei als Korrespondenzbank für die Danske Bank in Estland tätig gewesen und habe für diese Zahlungen abgewickelt. "Wir haben die Geschäftsbeziehung 2015 beendet, nachdem verdächtige Aktivitäten festgestellt wurden", teilte die Bank weiter mit. JP Morgan wollten die Aussagen aus Kopenhagen nicht kommentieren. Die Bank of America war zunächst nicht zu erreichen.

Der Ex-Mitarbeiter der Danske Bank hatte vor dem Parlamentsausschuss ausgesagt, seine Warnungen vor Geldwäsche seien ignoriert worden und ihm sei sogar Schweigegeld offeriert worden. In dem Geldwäsche-Skandal ermitteln Staatsanwälte in Dänemark, Estland und den USA. Eine interne Untersuchung des Instituts ergab, dass der größte Teil der zwischen 2007 und 2015 über die Niederlassung in Estland geflossenen Gelder von 200 Milliarden Euro (230 Milliarden Dollar) verdächtig gewesen sei. Der Danske Bank droht eine hohe Geldstrafe. Auch der Deutsche Bank, die bereits im Zentrum mehrerer Rechtsstreitigkeiten steht, könnte nun könnte ein weiteres Verfahren drohen.