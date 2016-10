Kapitalerhöhung Arabische Allianz schielt auf Deutsche Bank

Weitere arabische Investoren liebäugeln nach Informationen des manager magazins mit einem Einstieg bei der Deutschen Bank . Sollte das Geldhaus sein Kapital erhöhen müssen, um die mutmaßlich milliardenhohen Bußgelder für Rechtsverstöße zu bezahlen, wären die Staatsfonds von Katar und Abu Dhabi bereit, Aktien zu zeichnen. Auch ein Investor aus China stehe parat, berichtet das Magazin unter Berufung auf Bankenkreise in seiner neuen Ausgabe, die am Freitag erscheint.

Wie der SPIEGEL bereits berichtete, wollen vor allem Katars Ex-Premier Hamad Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani und sein Cousin Hamad Bin Khalifa Al-Thani ihren Einfluss stärken. Einschließlich Optionen halten die Vettern zusammen jetzt schon rund 10 Prozent an der Deutschen Bank . Bei einer Kapitalerhöhung in größerem Umfang wären sie bereit, ihren Anteil bis auf 25 Prozent hochzuschrauben - allerdings zusammen mit den Investoren aus Katar, Abu Dhabi und China.

Am Investmentbanking will die Investorengruppe festhalten, nicht aber zwingend an Vorstandschef John Cryan: Der CEO, dem Führungsstärke abgesprochen wird, gilt als ebenso gefährdet wie IT-Chefin Kim Hammonds und weitere Topmanager. Beraten werden die beiden Al-Thanis von Michele Faissola, Ex-Vermögensverwaltungschef der Deutschen Bank.

Für die Beilegung weiterer Rechtsstreitigkeiten hat die Deutsche Bank 5,5 Milliarden Euro beiseitegelegt. Das Geld ist vor allem für Bußen im Zusammenhang mit dem Verkauf fauler Hypothekenkredite sowie möglicher Geldwäsche in Russland reserviert. Derzeit werden beide Fälle von Aufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien untersucht.

Allein für die dubiosen Kreditverkäufe hat das US-Justizministerium eine Strafe von 12,5 Milliarden Euro aufgerufen. Die Deutsche Bank verhandelt momentan mit den Amerikanern über eine deutliche Reduzierung der Summe; im Konzern wächst die Zuversicht, deutlich billiger und damit ohne Kapitalerhöhung davonzukommen. Mit dem Abschluss der Verhandlungen wird noch vor den US-Präsidentschaftswahlen am 8. November gerechnet.