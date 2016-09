Geldhaus in der Krise Regierung dementiert Rettungsplan für Deutsche Bank 

Arbeiten die deutschen Behörden an einem staatlichen Rettungsplan für die kriselnde Deutsche Bank - oder nicht? Laut einem Bericht der Wochenzeitung "Die Zeit" soll die Bundesregierung jedenfalls einen Notfallplan für das angeschlagene Kreditinstitut vorbereiten.

Der Zeitung zufolge sollen hochrangige Beamte in Berlin, Brüssel und Frankfurt mit einem entsprechenden Konzept betraut sein. Der Plan solle in Kraft treten, falls das Institut zusätzliches Kapital benötige, um seine zahlreichen Rechtsstreitigkeiten beizulegen und sich diese Mittel nicht selbst am Markt besorgen könne.

Der Plan sehe unter anderem vor, dass die Deutsche Bank im Fall der Fälle Teile ihres Geschäfts an andere Finanzinstitute verkauft. Im äußersten Notfall würde sich auch der Staat direkt an der Bank beteiligen. Bislang handele es sich aber nur um Planspiele. Die Regierung hoffe weiter darauf, dass die Bank ohne Unterstützung auskommt. Auf welche Quellen sich der Bericht stützt, gab die "Zeit" nicht preis.

Die europäische Bankenabwicklungsbehörde in Brüssel wollte sich nicht zu den Marktspekulationen äußern. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums wies den Bericht entschieden zurück: "Diese Meldung ist falsch. Die Bundesregierung bereitet keine Rettungspläne vor. Anlass für derartige Spekulationen gibt es nicht. Die Bank hat dies ausdrücklich klargestellt." Die Bundesregierung werde "jetzt nicht in szenarische Erörterungen hypothetischer Szenarien einsteigen". Mögliche Krisentreffen im Finanzministerium wollte der Sprecher weder bestätigen, noch dementieren. Es sei bekannt, "dass wir über interne Gespräche nicht berichten."

Die Nachrichtenagentur Reuters verbreitete ein Dementi aus Kreisen der deutschen Finanzaufsicht BaFin - und stützt sich dabei auf zwei mit dem Vorgang vertraute, namentlich aber nicht genannte Personen. Zu den Spekulationen um einen staatlichen Rettungsplan für die Deutsche Bank sagte einer der Reuters-Insider: "So etwas gibt es nicht."

Deutsche-Bank-Chef John Cryan hatte erst kürzlich gesagt, Staatshilfen seien kein Thema. Auch die Frage einer Kapitalerhöhung stelle sich derzeit nicht. Nach den neuen Abwicklungsregeln in Europa würden ohnehin zuerst Eigentümer und Gläubiger zur Kasse gebeten, um ein Institut zu retten. Sollte dies nicht reichen, kann im äußersten Notfall der Staat einspringen.