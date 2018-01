Drittes Jahresminus in Folge Trumps Steuerreform beschert Deutscher Bank Verlust

Die US-Steuerreform lässt die Deutschen Bank auch das Jahr 2017 mit roten Zahlen abschließen. Allein im vierten Quartal 2017 werde das Konzernergebnis durch die Reform um 1,5 Milliarden Euro gedrückt, teilte Deutschlands größtes Geldhaus mit. Die Bank werde deshalb nach Steuern einen geringen Verlust ausweisen.

Wie sich das Minus zusammensetzt will die Bank am 2. Februar mitteilen - dann sollen vorläufige Zahlen präsentiert werden. An der Börse reagierte der Kurs der Aktie bereits jetzt: Sie brach nach der Ankündigung um 4,5 Prozent ein.

Nach 2015 und 2016 erwartet die Bank nun das dritte Verlustjahr hintereinander. Skandale und Rechtsstreitigkeiten etwa um Manipulationen am Referenzzinssatz Libor belasten das Institut noch immer (Lesen Sie hier den Hintergrund: Aufstieg und Fall einer Größenwahnsinnigen). Im Frühjahr hatte der Dax-Konzern angekündigt, die früheren Vorstände an den Kosten der Affären beteiligen zu wollen. Bankchef John Cryan baut den Konzern momentan um, 1000 Stellen sollen wegfallen.

Die größte US-Steuerreform seit mehr als 30 Jahren soll Firmen eigentlich hohe Entlastungen bringen - die Körperschaftsteuer sinkt auf 21 von bisher 35 Prozent. Doch für viele Finanzinstitute führt die Änderung erst mal zu Belastungen:

Wie viele andere Banken hatte auch die Deutsche Bank während der Finanzkrise ab 2007 milliardenschwere Verluste gemacht, die sie über Jahre geltend machen kann - und die die Steuerlast drücken. Mit dem künftig niedrigeren Steuersatz sinkt aber auch der Wert von Verlustvorträgen, die sie abschreiben müssen.

Schuld am negativen Konzernergebnis 2017 sind laut Bank zudem die weiterhin geringen Schwankungen an den Finanzmärkten. Die Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Aktien sowie dem Finanzierungsgeschäft fielen daher laut Institut im vierten Quartal um etwa 22 Prozent geringer aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Die Kapitaldecke gegen Krisen könnte laut Bank ebenfalls leicht sinken. Die Deutsche Bank leidet darüber hinaus wie andere Institute auch unter niedrigen Zinsen, die das klassische Einlagen- und Kreditgeschäft weniger profitabel machen.