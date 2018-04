EZB-Anweisung Deutsche Bank muss Ausstieg aus Investmentbanking durchrechnen

Die Deutsche Bank muss auf Anweisung der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) durchrechnen, was die Abwicklung des Investmentbanking kosten würde. Die Berechnungen liefen schon seit einiger Zeit und stünden nicht im Zusammenhang mit dem Chefwechsel bei Deutschlands größtem Geldhaus, berichten die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Insider und die "Süddeutsche Zeitung" übereinstimmend.

Die Deutsche Bank solle simulieren, wie sich der Wert des Kapitalmarkt- und Derivategeschäfts entwickelt, wenn sie als zahlungsfähiges Institut das Neugeschäft plötzlich einstellt. Es gehe also nicht um eine Abwicklung im Fall einer Pleite, die deutlich aufwendiger wäre.

Die Deutsche Bank teilte mit, sie berechne "für Regulatoren routinemäßig die Konsequenzen einer geordneten Abwicklung von Positionen in unseren Handelsbüchern". Die EZB lehnte eine Stellungnahme ab.

Die wichtigsten Aufgaben des neuen Deutsche-Bank-Chefs

Die Mitarbeiter versöhnen

Die Deutsche Bank ist seit Jahren gespalten: Auf der einen Seite die hochbezahlten und mächtigen Investmentbanker in London, New York und Singapur - auf der anderen Seite die alte Deutsche Bank in ihrem Heimatmarkt. Die Investmentbanker hatten den Konzern fast zwei Jahrzehnte fest im Griff. Nun könnte Sewing, der aus der Privatkundensparte kommt, eine neue Balance herstellen und beide Lager versöhnen.

Das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen

Die Deutsche Bank ist seit jeher die wichtigste Bank der deutschen Großunternehmen. Früher war sie an vielen Konzernen sogar selbst beteiligt. Doch in den Jahren unter Josef Ackermann und Anshu Jain hat sich die Bank zunehmend auf Finanzmarktgeschäfte konzentriert, die relativ wenig mit den eigentlich Kernkunden der Bank zu tun haben. Der neue Chef muss nun zeigen, wie wichtig ihm diese Kunden sind - um so ihr Vertrauen zurückzugewinnen.

Die Investoren begeistern

Der Kurs der Deutsche-Bank-Aktie entwickelt sich seit Jahren schlecht. Der Börsenwert des Konzerns ist nur noch etwa halb so hoch wie der Buchwert - also all jene Wertpapiere und Kredite, die die Bank als Vermögen in ihrer Bilanz stehen hat. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Investoren der bisherigen Bankführung misstraut haben. Christian Sewing muss nun nicht nur eisern Kosten sparen, sondern auch eine Idee entwickeln, wie die Bank künftig wieder wachsen und ordentlich Geld verdienen kann. Und vielleicht noch wichtiger: Er muss diese Idee den Investoren gut verkaufen.