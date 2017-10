Trotz schrumpfenden Geschäfts Deutsche Bank schafft deutliches Gewinnplus

Erneut muss die Deutsche Bank rückläufige Einnahmen hinnehmen, konnte aber im dritten Quartal durch Einsparungen dennoch mehr verdienen als erwartet.

Konkretisierte Pläne für die Integration der Tochter Postbank geben dem Chef des größten deutschen Geldinstituts, John Cryan, zudem die Chance zur Aussicht auf neues Potenzial für die Bank. Zudem soll ab Ende 2018 in Kooperation mit der Norisbank eine neue Digitalbank an den Markt gehen, mit der die Deutsche Bank für jüngere Kunden attraktiver werden will.

Neuen Antrieb fürs Geschäft kann das Institut gebrauchen. Die Einnahmen der Deutschen Bank sanken im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Zehntel auf knapp 6,8 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Analysten hatten mehr erwartet. Dafür konnte das Geldhaus kräftiger sparen als gedacht. So kam es unterm Strich auf einen Gewinn von 649 Millionen Euro und damit auf gut doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Die Deutsche Bank leidet wie andere Institute auch unter den niedrigen Zinsen, die das klassische Einlagen- und Kreditgeschäft weniger profitabel machen, sowie unter den anhaltend ruhigen Kapitalmärkten, was die Gebühreneinnahmen schmälert. Bei den Frankfurtern kommen erschwerend Fehler der Vergangenheit hinzu - so hatten Skandale und Rechtsstreitigkeiten der Bank zwei Verlustjahre in Folge eingebrockt. Bankchef John Cryan baut den Konzern deshalb momentan um. So integriert er die Tochter Postbank.

Jährlich 900 Millionen Euro Synergien mit Postbank

Mit der Postbank will die Deutsche Bank einen Marktführer mit mehr als 20 Millionen Kunden in Deutschland und 325 Milliarden Euro Kundenvermögen aufbauen. Dafür werden beiden Institute zum Ende des zweiten Quartals 2018 in einer Rechtseinheit zusammengeführt.

Dafür haben die Institute noch mit der Gewerkschaft Ver.di zu ringen. Sie fordert bei der Integration einen verlängerten Kündigungsschutz bis Ende 2022 und fünf Prozent mehr Gehalt für die Mitarbeiter. Selbst mit Streiks drohen die Arbeitnehmervertreter.

Durch die Übernahme der Postbank erwartet die Deutsche Bank ab 2022 jährliche Synergien von rund 900 Millionen Euro - durch die Zusammenlegung innerhalb einer einzigen Zentrale, aufeinander abgestimmte und damit vermutlich für beide Banken gerechnet weniger Filialen und Produkte. Für den Umbau rechnet die Deutsche Bank mit 1,9 Milliarden Euro an Kosten und Investitionen.

Die zwei Marken sollen aber erhalten bleiben. Während sich die Deutsche Bank auf die Beratung ihrer Kunden fokussiert, soll die Postbank den Bedarf an täglichem Bankgeschäft abdecken. "Wir schaffen eine Bank, bedienen aber mit unseren zwei etablierten Marken weiter die unterschiedlichen Wünsche unserer Kunden", sagt Christian Sewing, Vizechef der Deutschen Bank.

Darüber hinaus möchte Cryan die jüngere Kundschaft endlich ebenfalls gewinnen. Dafür soll ab Ende 2018 eine neue Digitalbank sorgen. Ein kostenfreies Konto soll einen Zugang zu digitalen Marktplätzen bieten, kündigte das Institut an. Heute nutzten mehr als 10 Millionen Kunden die Online- und Mobil-Angebote der beiden Banken, so die Unternehmen.

Für die vermögenden Kunden will die Deutsche Bank ihr Angebot zusammenfassen. Das Geschäft des Bankhauses Sal. Oppenheim wird dafür in die Deutsche Bank integriert. Damit verschwindet die Marke Sal. Oppenheim vom Markt.