Stellenanzeige Haben Sie das Zeug zum Deutsche-Bank-Chef?

Paul Achleitner hat einen harten Job: Als Aufsichtsrat der Deutschen Bank ist der Österreicher gerade mal wieder auf der Suche nach einem Vorstandsvorsitzenden. Der bisherige Amtsinhaber, John Cryan, ist nach drei Jahren mit insgesamt rund neun Milliarden Euro Verlusten bei wichtigen Investoren in Ungnade gefallen. Und auch Achleitner selbst soll sich mit dem Briten nicht mehr so richtig einig sein.

Also muss ein neuer Chef her. Achleitner kennt das schon. Vor drei Jahren musste er Cryans Vorgänger Anshu Jain und Jürgen Fitschen loswerden und Ersatz besorgen. Er fand ihn damals in Cryan, der als Sanierer und Zahlenkenner galt - und der mit seiner eher trockenen Art auch ein Gegenmodell zu seinen oft selbstverliebten Vorgängern war - ob sie Kopper, Breuer, Ackermann oder Jain hießen.

Nun muss Achleitner schon wieder suchen. Doch wie soll der neue Boss sein? Dem SPIEGEL liegt der geheime Entwurf einer fast echten Stellenanzeige vor, der so wahrscheinlich nie veröffentlicht werden wird.