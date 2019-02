Kriselndes Geldinstitut Deutsche Bank macht erstmals seit 2014 wieder Gewinn

Die Deutsche Bank hat 2018 nach drei Verlustjahren in Folge wie erhofft wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Konzerngewinn habe bei 341 Millionen Euro nach einem Verlust von 735 Millionen ein Jahr zuvor gelegen, teilte der Dax-Konzern in Frankfurt mit. Die Aktionäre von Deutschlands größtem Geldhaus sollen wie im Vorjahr eine Dividende von elf Cent je Aktie erhalten.

Im vierten Quartal verzeichnete das Geldhaus den Angaben zufolge allerdings wieder einen Verlust von 409 Millionen Euro. Im Herbst hatten Ermittler zudem die Konzernzentrale wegen des Verdachts auf Geldwäsche durchsucht. Ende Januar kam zudem heraus, dass sich die Bank in den USA unangenehmen Fragen wegen Geschäften mit US-Präsident Donald Trump stellen muss. Die Wechsel an der Führungsspitze in den vergangenen Jahren hatten das Haus zusätzlich belastet - im April übernahm Vorstandschef Christian Sewing von John Cryan.

Abbau von Arbeitsplätzen geht weiter

In dieser Gemengelage denkt die deutsche Politik über eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank nach, damit Deutschland wieder ein international einigermaßen bedeutsames Geldhaus bekommt. Doch gegen die vom Finanzministerium zuletzt erwogenen Pläne, gibt es laut "Süddeutscher Zeitung" Widerstand. Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank habe von beiden Geldhäusern verlangt, für eine Fusion "rentabel" zu sein, hieß es. Auch könnten die Aktionäre demnach eventuell zusätzliches Kapital bereitstellen müssen. Eine offizielle Bestätigung für diese Bedingungen gibt es bislang nicht.

Für das laufende Jahr wagte Sewing keine konkrete Gewinnprognose. Allerdings sollen die um Konzernumbau und Rechtsfälle bereinigten Kosten der Bank auf 21,8 Milliarden Euro fallen und damit etwas stärker als bisher geplant. Bisher hatte die Deutsche Bank für 2019 Aufwendungen von 22 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Für 2018 hatte sie eigentlich mit 23 Milliarden Euro gerechnet.

Die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten wurden im vergangenen Jahr wiederum deutlich reduziert. So seien 19 der 20 Fälle, die Anfang 2016 das größte finanzielle Risiko geborgen hätten, ganz oder teilweise beigelegt worden, teilte das Institut mit. Die Höhe der Rückstellungen betrug demnach zum Jahresende 1,2 Milliarden Euro - 40 Prozent weniger als Ende 2017.

Mit dem Abbau von Arbeitsplätzen kam das Geldhaus nach eigenen Angaben voran wie geplant. Die Zahl der Vollzeitstellen sei 2018 auf rund 91.700 gefallen. In den kommenden Monaten sollen weitere Jobs wegfallen. Ende 2019 sollen bei der Deutschen Bank weltweit deutlich weniger als 90.000 Menschen beschäftigt sein.