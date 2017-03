Kapitalerhöhung und Umbau Deutsche Bank will Postbank doch behalten

Weniger als drei Jahre nach der letzten großen Kapitalerhöhung zapft die Deutsche Bank abermals die Anleger an. Rund acht Milliarden Euro will die Bank an den Märkten einsammeln, wie sie am Sonntag nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung mitteilte.

Der Schritt geht mit neuen strategischen Weichenstellungen einher: Die unverkäufliche Postbank soll wieder in den Konzern integriert werden, dafür ein Minderheitsanteil an der Vermögensverwaltung an die Börse gebracht werden. Geplant ist, den Börsengang innerhalb von zwei Jahren über die Bühne zu bringen. Ein detaillierter Plan für die Wiedereingliederung der Postbank soll im Laufe des Jahres präsentiert werden.

Das Investmentbanking - der Handel sowie das Beratungs- und Finanzierungsgeschäft - soll wieder in eine Sparte zusammengelegt werden. Diese neue Unternehmens- und Investmentbank werde von Finanzvorstand Marcus Schenck und dem bislang fürs Kapitalmarktgeschäft zuständigen Vorstand Garth Ritchie gemeinsam geführt, teilte die Deutsche Bank mit.

Schenck wurde zudem - ebenso wie Privatkundenvorstand Christian Sewing - mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Damit steigen zwei Manager auf, die schon länger als Kronprinzen des Bankchefs John Cryan gehandelt werden.

Jeffrey Urwin, der bislang das Investmentbanking und das US-Geschäft führt, verlässt die Bank mittelfristig. Über einen neuen Finanzvorstand werde zu gegebenem Zeitpunkt entschieden, hieß es. Das US-Geschäft werde künftig von Vorstandschef John Cryan mitgeführt.