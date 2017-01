Divestment Deutsche Bank will aus Kohlefinanzierung aussteigen

Die Kohleindustrie könnte bald einen Finanzier weniger haben. Die Deutsche Bank plant, keine neuen Kredite mehr für Kohleminen und den Bau neuer Kohlekraftwerke zur Verfügung zu stellen. Das bestätigte das Institut SPIEGEL ONLINE auf Anfrage.

Bestehende Kreditengagements in diesem Sektor will das Geldhaus zudem sukzessive abbauen. In welchem Zeitraum dies geschehen soll, sagte ein Sprecher auf Anfrage nicht. In einem Brief der Deutschen Bank an den Grünen-Bundestagsabgeordneten Oliver Krischer heißt es indes, das Institut wolle seine Kohlefinanzierung in den kommenden drei Jahren "um bis zu 20 Prozent" reduzieren.

Wie hoch die Investitionen der Deutschen Bank im Kohlesektor derzeit sind, ist offiziell nicht bekannt. Das Institut gibt dazu keine Zahlen heraus. Die Klimaschutzorganisation Urgewald hatte auf der Basis von Daten der Finanzdienstleister Bloomberg und Thomson Reuters 2015 geschätzt, dass die Deutsche Bank mit einer Summe von 3,3 Milliarden Euro der größte Braunkohlefinanzierer Deutschlands ist.

Der Strategieschwenk der Deutschen Bank hängt nach Angaben von Branchenkennern vor allem mit dem Boom der erneuerbaren Energien zusammen, die für Investoren zusehends attraktiver werden. Auch Imagegründe dürften eine Rolle spielen: Konzernchef John Cryan hatte unter anderem an der Klimakonferenz von Paris teilgenommen und versprochen, mehr Verantwortung fürs Klima zu übernehmen. Klimaschützer hatten das Engagement als halbherzig kritisiert.

Krischer begrüßt die Pläne der Deutschen Bank. "Das angekündigte Divestment der Deutschen Bank ist ein wichtiges Zeichen auf dem Weg hin zu einer dekarbonisierten Wirtschaft", sagt der Grünen-Abgeordnete. Divestment biete die Chance, mehr Geld in klimafreundliche Technologien zu investieren. Je mehr dies geschehe, desto wahrscheinlicher sei es, den CO2-Ausstoß so zu begrenzen, dass die Klimakrise im Zaum gehalten werde.