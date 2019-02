Deutsche Bank und Commerzbank Großaktionär will offenbar Fusion

Der Großaktionär Cerberus unterstützt nach "Handelsblatt"-Angaben eine Verschmelzung von Deutscher Bank und Commerzbank. Der US-Finanzinvestor, der sich 2017 noch dagegen ausgesprochen hatte, habe seine Meinung inzwischen geändert, hieß es.

Die Deutsche Bank und die Commerzbank wollten sich zu den Informationen nicht äußern. Bei Cerberus war am Abend niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Für den Sinneswandel bei Cerberus gibt es der Zeitung zufolge im Kern zwei Gründe: Zum einen wüchsen bei den Amerikanern die Zweifel, dass die Deutsche Bank aus eigener Kraft wieder zurück auf die Erfolgsspur finde. Zum anderen sei Cerberus der Ansicht, dass sich der technologische Wandel in der Bankbranche mit vereinten Kräften besser bewältigen lasse.

Zusammen könnten beide Institute mehr in neue Technologien investieren und in anderen Bereichen Kosten sparen, hieß es. Im Frankfurter Späthandel zogen die Aktienkurse der beiden Institute leicht an.

Cerberus war im Herbst 2017 mit drei Prozent bei der Deutschen Bank eingestiegen. Damals notierte die Aktie noch bei etwa 15 Euro, am Dienstagabend schloss sie bei 7,83 Euro. Auch an der Commerzbank sind die Amerikaner beteiligt: Im Sommer 2017 hatte Cerberus einen Anteil von fünf Prozent an dem Geldhaus gemeldet.