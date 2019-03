Mögliche Krisen-Hochzeit Deutsche Bank und Commerzbank wollen offiziell über Fusion verhandeln

Commerzbank und Deutsche Bank haben beschlossen, Möglichkeiten für eine Fusion auszuloten. Das haben die Vorstände der Konzerne beschlossen. Beide Unternehmen wollen nach SPIEGEL-Information noch am Sonntag Ad-hoc Mitteilungen rausgeben, wonach sie in Fusions-Verhandlungen eintreten, aber auch andere strategische Optionen prüfen wollen. Am Donnerstag tagen die Aufsichtsräte beider Banken, um jeweils über das Thema zu beraten. Dabei ist jedoch Widerstand der Arbeitnehmervertreter zu erwarten.

Über die Aufnahme solcher Gespräche war in den vergangenen Monaten heftig spekuliert worden. Beide Geldhäuser stecken seit Jahren in Schwierigkeiten - und suchen nach Wegen aus der Krise. Auch die Politik hatte in der Vergangenheit Gespräche über einen Zusammenschluss der beiden Banken angeregt, allen voran das Finanzministerium von Olaf Scholz (SPD).

Unbeliebter Mega-Deal

Die Deutsche Bank wollte die Informationen zunächst nicht kommentieren, bei der Commerzbank war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Vergangenes Wochenende war durchgesickert, dass die beiden Bank-Chefs Christian Sewing und Martin Zielke im kleinen Kreis über ein Zusammengehen der beiden größten deutschen Privatbanken sprechen.

Allerdings ist ein solches Szenario unbeliebt: Über alle Parteigrenzen hinweg lehnt eine Mehrheit der Bevölkerung eine Fusion ab. Nach SPIEGEL-Informationen wollen auch die Arbeitnehmer-Vertreter in den Aufsichtsräten der Banken gegen einen Zusammenschluss stimmen.