Schattenaktien US-Börsenaufsicht prüft neue Vorwürfe gegen Deutsche Bank

Das Image der Deutschen Bank ist ohnehin schwer lädiert - nun werden neue Vorwürfe gegen das größte Geldhaus der Bundesrepublik bekannt. Die US-Börsenaufsicht SEC geht laut "Wall Street Journal" dem Verdacht nach, dass das Institut im Handel mit sogenannten Hinterlegungsscheinen (ADR) Regeln verletzt hat.

ADR dienen dazu, Aktien auch im Ausland handelbar zu machen, ohne diese dort zulassen zu müssen. Das Prinzip ist einfach: Eine Bank kauft Aktien einer Firma in deren Heimatland und lagert diese in einem Depot. In einem anderen Land werden nun nach dem jeweiligen Landesrecht Hinterlegungsscheine ausgegeben. Wer diese kauft, erwirbt sozusagen das Recht, den Hinterlegungsschein jederzeit gegen die echte Aktie eintauschen zu können. Man könnte die Papiere daher als Schattenaktien bezeichnen.

Der Handel mit ADR ist im Prinzip gängige Praxis, in den USA gibt es ihn bereits seit 1927. Nach Angaben des Finanzdienstleisters Bank of New York Mellon wurden im vergangenen Jahr ADR im Volumen von 3,1 Billionen Dollar gehandelt.

Die SEC hegt nun offenbar den Verdacht, dass vier Geldhäuser, darunter die Deutsche Bank, mit den Hinterlegungsscheinen Schindluder betrieben haben. Unter anderem könnten die Banken Hinterlegungsscheine ausgegeben haben, noch bevor sie die entsprechenden Aktien zu erwerben hatten, schreibt das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Im Prinzip sei das legal, denn so können unterschiedliche Kauffristen in den betroffenen Ländern überbrückt werden. Doch die SEC verdächtige die Banken, ihre Freiheit missbraucht zu haben - zum Beispiel für sogenanntes naked short selling.

Mit dieser illegalen Technik wetten Investoren auf den Verfall einer Aktie: Sie verkaufen Anteilsscheine eines Unternehmens, die sie noch gar nicht besitzen und nutzen die Frist, bis sie diese Aktien dem Käufer übermitteln müssen, zum Zocken. Geht die Rechnung auf, fällt der Preis der Aktie und der Investor kann sie sich innerhalb der Kauffrist billig am Markt beschaffen. Die Differenz zwischen Verkaufspreis und Kaufpreis streicht er dann als Gewinn ein.

Banken bestreiten alle Vorwürfe

Neben der Deutschen Bank stehen noch die Bank of New York Mellon, die Citigroup und JPMorgan unter Verdacht, im Handel mit ADR Regeln verletzt zu haben.

Die vier Banken seien bereits Ende des vergangenen Jahres von der SEC aufgefordert worden, Informationen bereitzustellen, berichtet das "Wall Street Journal". Derzeit werte die Börsenaufsicht die Daten aus und befrage Zeugen. Es sei noch nicht klar, ob diese Vorermittlungen in einem Verfahren münden werden.

Die Banken selbst bestreiten alle Vorwürfe. Ihrer Darstellung nach gibt es genügend Kontrollen, um Missbrauch beim Handel mit ADR zu verhindern.

Die Deutsche Bank hat wegen ihrer starken Präsenz in den USA und am Kapitalmarkt immer wieder Probleme mit der US-Justiz oder US-Aufsehern. Derzeit verhandelt sie unter anderem noch mit dem US-Justiziministerium über einen Vergleich im Streit um schmutzige Geschäfte mit Hypothekenpapieren. Dabei geht es um mehrere Milliarden Dollar. Zunächst hatte die US-Regierung sogar die Rekordsumme von 14 Milliarden Dollar gefordert.

Die Deutsche Bank steht deshalb stark unter Druck. Da sie nicht in dieser Höhe für Rechtsstreitigkeiten vorgesorgt hat, machen Spekulationen über die Ausgabe neuer Aktien die Runde. Der Kurs der Deutsche-Bank-Aktie war deswegen kurzzeitig unter 10 Euro gefallen. Zuletzt konnte sich das Papier wieder deutlich erholen und notierte knapp unter 13 Euro.