Sparprogramm Einstellungsstopp bei der Deutsche Bank

Das Sparprogramm der Deutschen Bank führt zu einem generellen Einstellungsstopp. Bis auf Weiteres dürften weltweit keine Beschäftigten von außerhalb mehr angeworben werden, berichteten die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa unter Berufung auf Eingeweihte. Am Mittwoch seien die Spartenchefs in einem Schreiben darauf hingewiesen worden, dass frei werdende Stellen künftig nur noch mit internen Kandidaten besetzt werden.

Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte sich zu den Informationen nicht äußern. Er verwies aber darauf, dass das Institut derzeit Personal ab- und nicht aufbaue: Von den weltweit rund 100.000 Stellen sollen 9000 gestrichen werden, davon 4000 in Deutschland. Die Bank hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass sie mit diesem Abbau im Plan sei.

Eine Ausnahme vom Einstellungsstopp gibt es allerdings: Compliance-Chefin Sylvie Matherat darf weiterhin externe Mitarbeiter anheuern. Ihre Abteilung wacht darüber, dass die Bank Gesetze und Richtlinien befolgt. Dass es in der Vergangenheit an Regeltreue mangelte, zeigen unter anderem drohende Milliardenstrafen in den USA. Diese haben die Krise der größten deutschen Bank verschärft und sogar zu Spekulationen über eine staatliche Rettung geführt.