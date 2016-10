Banken Wall-Street-Champions trumpfen auf

Als hätte es nie eine Finanzkrise gegeben: Die Großbanken in den USA scheffeln wieder Geld, fast wie in ihren besten Zeiten. Gut 15 Milliarden Dollar haben die drei US-Rivalen JP Morgan , Wells Fargo und Citigroup zusammen im dritten Quartal verdient - und das trotz Gewinnrückgängen, die aber nicht mit dem Tagesgeschäft zusammenhängen. Vor allem Marktführer JP Morgan kann sich über einen florierenden Anleihehandel freuen.

Die Zahlen der Wall-Street-Banken werden am Finanzmarkt stets mit Spannung erwartet. Nach dem überraschenden Brexit-Votum im Juni stand nun die Frage im Raum, ob sich die verunsicherten Investoren rund um den Globus gefangen haben und über den Sommer wieder verstärkt mit Finanzprodukten handelten. Die Antwort lautet: überwiegend ja, was an der Börse am Freitag für gute Stimmung sorgte. Die Aktien der drei US-Institute legten in New York zwischen einem und drei Prozent zu.

Bei JP Morgan stieg das Vorsteuerergebnis um fast ein Drittel auf 8,9 Milliarden Dollar. Dass der Nettogewinn dagegen um acht Prozent auf 6,3 Milliarden geschrumpft ist, lag an einer außerordentlichen Steuererstattung im Vorjahresquartal. Die Erwartungen der Analysten wurden trotzdem übertroffen. Allein im Handel legten die Erträge um 21 Prozent zu. Vor allem das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren habe auf breiter Front angezogen, sagte Finanzchefin Marianne Lake. Nach ihren Worten wurde "aus allen Zylindern gefeuert". Auch das Schlussquartal 2016 sei gut angelaufen.

Goldgrube Anleihehandel

Auch Citigroup profitierte vom wiederbelebten Anleihehandel, schwächelte aber im Aktiengeschäft. Unter dem Strich fiel der Konzerngewinn um gut zehn Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar, wie die Nummer vier in Amerika mitteilte. Vor einem Jahr hatte ein Verkauf in Mexiko die Bilanz noch aufgehübscht.

Bei Wells Fargo sorgte der jüngste Skandal um Phantomkunden für Ernüchterung: Die Bank, die in dieser Woche ihren Chef austauschte, stellt sich auf längere Rechtsstreitigkeiten ein und legte dafür Geld zur Seite. Deshalb fiel der Gewinn um vier Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten noch Schlimmeres befürchtet. Das Vorzeige-Image der Bank, die relativ unbeschadet durch die weltweite Finanzkrise kam, weil sie so gut wie kein Investmentbanking betreibt, ist aber dahin. Um anspruchsvolle Vertriebsziele zu erreichen, hatten Mitarbeiter im Privatkundengeschäft unter anderem millionenfach fingierte Konten eingerichtet.

In der kommenden Woche werden noch Zahlen der Bank of America sowie von Goldman Sachs und Morgan Stanley erwartet. Die Deutsche Bank folgt dann am 27. Oktober mit ihrem Quartalsbericht. Die Frankfurter verwenden gerade ihre ganze Kraft darauf, im Streit mit den US-Behörden über faule Hypothekenpapiere eine Strafforderung von 14 Milliarden Dollar herunterzuhandeln. Viele Analysten fürchten eine Kapitalerhöhung.

Deutsche Bank in der Verlustzone

Viele Analysten fürchten, dass eine Kapitalerhöhung nötig sein wird. Bankchef John Cryan hat zwar mehrfach versucht, solche Bedenken zu zerstreuen. Aber die Kapitaldecke ist vergleichsweise dünn und nachhaltige Gewinne erwirtschaftet die Bank derzeit nicht.

Der Umbau frisst viel Geld auf. Auch im dritten Quartal dürfte deshalb nach Einschätzung von Experten wieder ein Verlust zu erwarten sein. Weil die bisherigen Umbauerfolge überschaubar sind, spielt die Mannschaft um Bankchef Cryan inzwischen sogar einen radikaleren Stellenabbau durch. Insidern zufolge stellt sich der Aufsichtsrat längst darauf ein, dass möglicherweise noch mehr Stellen gestrichen werden als die bereits beschlossenen 9000 weltweit. Finanzchef Marcus Schenck hält Reuters-Informationen zufolge den Abbau von weiteren 10.000 Arbeitsplätzen für notwendig.

Aber auch die großen US-Banken stehen vor strategischen Weichenstellungen. Denn mit dem sich anbahnenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union müssen sie ihre Aufstellung in Europa überdenken. JP Morgan stelle sich vorsorglich auf einen "harten" Brexit ein, wie Finanzchefin Lake sagte. Das würde bedeuten, dass die Briten ihren freien Zugang zum EU-Binnenmarkt verlieren und auch der Finanzplatz London an Bedeutung einbüßt. Deshalb will die US-Bank ihre technologischen Plattformen in Kontinentaleuropa aufbauen, nach Lakes Worten dürften die Kosten aber überschaubar bleiben.