Konglomerat HNA Chinas Regierung will mehr Kontrolle über Deutsche-Bank-Großaktionär

Der chinesische Konzern HNA gerät in seiner Heimat politisch unter Druck. Nach Informationen des SPIEGEL wurde Vizechef Jian Wang offenbar vor einigen Tagen von der chinesischen Regierung einvernommen. Wang gilt als der starke Mann hinter HNA-Chef Chen Feng und als Motor der rasanten internationalen Expansion. Die Einvernahme ist das bislang stärkste Signal, dass Staatschef Xi Jinping nach den Mischkonzernen Anbang, Fosun und Dalian Wanda auch HNA an die kurze Leine nehmen will.

HNA hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren für 40 Milliarden Dollar Firmen und Beteiligungen in aller Welt gekauft. An der Deutschen Bank erwarb die Gruppe einen Anteil von knapp zehn Prozent und stieg damit zum größten Aktionär auf. HNA gilt als extrem verschachtelt und intransparent. Die chinesische Regierung bemüht sich seit einiger Zeit, tieferen Einblick in die Finanzierung privater Konglomerate wie HNA zu gewinnen und sie stärker zu kontrollieren. Zuletzt hatte die Finanzaufsicht angekündigt, die Konzerne zu durchleuchten. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Vor Kurzem war der Chef der Versicherungsgruppe Anbang, Wu Xiaohui, von der Regierung aus dem Verkehr gezogen worden. Die genauen Hintergründe sind unklar. In Finanzkreisen heißt es, Staatschef Xi wolle mit solchen Interventionen zum einen den wilden Expansionsdrang der großen chinesischen Konglomerate bremsen. Zum anderen wolle er Netzwerke zwischen Konzernführern und Funktionären zerschlagen, welche die Kontrolle durch die Regierung unterlaufen könnten.

Ob die Einbestellung Wangs Folgen für HNA und die Beteiligung an der Deutschen Bank hat - und welche - ist unklar. Es gilt als wahrscheinlich, dass Staatschef Xi die Beteiligung an sich unterstützt. Wang ist mittlerweile wieder geschäftlich unterwegs, in dieser Woche besuchte er das Imperial College London, um den Startschuss für ein von HNA finanziertes Forschungsinstitut zu geben. Zuvor war er mit Chen Feng in Paris. Die HNA-Spitze signalisiert: Business as usual.