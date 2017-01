Vergleich mit US-Justiz Deutsche Bank zahlt 95 Millionen Dollar in US-Steuerstreit

Die Deutsche Bank hat einen weiteren Rechtsstreit in den USA durch einen Vergleich mit der Justiz beigelegt. Das Geldhaus hat einer Zahlung von 95 Millionen Dollar (umgerechnet rund 91 Millionen Euro) zugestimmt. Das teilte der New Yorker Bundesanwalt Preet Bharara mit. Es ging um Vorwürfe, die Bank habe mit einem Netz von Strohfirmen versucht, Steuern in den USA zu vermeiden.

Bei der Bewältigung seiner zahlreichen Rechtsstreitigkeiten kommt Deutschlands größtes Geldhaus damit einen weiteren Schritt voran. Ende Dezember erst hatte das Institut sich mit dem US-Justizministerium auf einen insgesamt7,2 Milliarden Dollar schweren Vergleich wegen fauler Hypothekenpapiere geeinigt.

Für die Bank sind die Unsicherheiten über die Kosten für die zahlreichen Rechtsstreitigkeiten einer der größten Belastungsfaktoren. Sie warfen den Konzern auf seinem Sanierungskurs immer wieder zurück. In den vergangenen Jahren kosteten Strafen das Geldhaus bereits mehr als zwölf Milliarden Euro - etwa wegen der Beteiligung an Zinsmanipulationen (Libor), umstrittener Hypothekengeschäfte und Verstößen gegen Handelssanktionen.