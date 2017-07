Möglicher Insiderhandel Ermittler lassen Deutsche-Börse-Chef nicht vom Haken

Die Deutsche Börse hatte hoffnungsvoll verkündet, ihren Chef Carsten Kengeter wohl aus dem Insiderhandels-Verfahren zu bekommen. Doch der Manager muss weiter zittern. "Wir haben noch keine Angaben gemacht zum Verfahren mit Herrn Kengeter", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt.

Die Deutsche Börse hatte in einer Ad-hoc-Mitteilung am Dienstag erklärt, die Staatsanwaltschaft habe in Aussicht gestellt, das Ermittlungsverfahren gegen Kengeter ohne Auflagen einzustellen. Die Staatsanwaltschaft habe lediglich ein Anhörungsschreiben im Verfahren gegen die Deutsche Börse geschickt. "Alles andere ist offen", stellte die Sprecherin der Anklagebehörde nun klar.

Die Information der Deutschen Börse hat auch die Finanzaufsicht BaFin aufmerksam gemacht. Sie prüft die Ad-hoc-Mitteilung der Deutschen Börse zu den Ermittlungen gegen Konzern und Vorstandschef. "Wir sehen uns die gestrige Ad-hoc-Mitteilung an", sagte eine BaFin-Sprecherin.

Kengeter hatte im Dezember 2015 für 4,5 Millionen Euro Aktien des Börsenbetreibers gekauft - zwei Monate, bevor die letztendlich gescheiterten Fusionspläne mit der London Stock Exchange (LSE) öffentlich wurden. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft gab es zu diesem Zeitpunkt bereits Gespräche mit der LSE.

Kengeter hält die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft für haltlos, und auch die Deutsche Börse hat sich hinter ihn gestellt. Kengeter habe die Aktien im Rahmen eines Vergütungsprogramms gekauft, mit dem Aufsichtsratschef Joachim Faber den ehemaligen Investmentbanker langfristig an die Börse binden wollte.

Die Deutsche Börse selbst soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft eine Buße von insgesamt 10,5 Millionen Euro zahlen: 5,5 Millionen Euro wegen des Vorwurfs des Insiderhandels, sowie fünf Millionen Euro wegen der verspäteten Information über die Fusionsgespräche mit der LSE.

Zumindest beim Vorwurf des Insiderhandels geht die Staatsanwaltschaft von Vorsatz bei der Deutschen Börse aus. Die Deutsche Börse prüft das Schreiben der Staatsanwaltschaft. So lange der Konzern die Geldbuße nicht akzeptiert habe, sei das Verfahren offen, sagte ein Sprecher des Börsenbetreibers.