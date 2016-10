Konjunktur Industrie erhält überraschend mehr Aufträge

Die deutsche Industrie hat im August mehr Aufträge verzeichnet, als zuvor erwartet worden war. Grund ist die stärkere Nachfrage aus dem Inland und der Eurozone. Die Firmen zogen 1,0 Prozent mehr Bestellungen an Land als im Vormonat. Experten hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet, nach einem Plus von 0,3 Prozent im Juli.

Das Bundeswirtschaftsministerium zeigte sich vorsichtig optimistisch: "Die Auftragseingänge blieben im laufenden Jahr verhalten, zogen zuletzt aber etwas an." Insgesamt sei eine "leichte Belebung der Industriekonjunktur" zu erkennen.

Garant dafür war zuletzt die anziehende Nachfrage auf dem Heimatmarkt. Die Inlandsaufträge wuchsen im August um 2,6 Prozent. Dagegen schrumpfte die Nachfrage aus dem Ausland, und zwar um 0,2 Prozent. Die Aufträge aus der Eurozone legten dabei um 4,1 Prozent zu.

Aus dem Rest der Welt dagegen kamen 2,8 Prozent weniger Aufträge. In Übersee schwächeln viele wichtige Exportmärkte, von Brasilien bis Russland. Viele Experten gehen zudem davon aus, dass nach dem Anti-EU-Votum in Großbritannien die Nachfrage nach Waren "Made in Germany" auf diesem wichtigen Absatzmarkt spürbar nachlassen dürfte. So wertete das britische Pfund kräftig ab, was deutsche Güter dort teurer macht.

Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern wie Chemikalien legte die Nachfrage um 1,7 Prozent zu. Die Produzenten von Investitionsgütern wie Maschinen meldeten einen Zuwachs von 0,3 Prozent. Bei Konsumgütern gab es ein Plus von 2,9 Prozent.