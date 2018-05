Die Deutsche Post könnte ihre wachsende Elektrotransporter-Tochter Streetscooter an die Börse bringen. Das sagte der zuständige Post-Vorstand Jürgen Gerdes bei der Einweihung eines neuen Werks in Düren.

Für den Hersteller sei ein Börsengang in den nächsten zwei bis drei Jahren denkbar. Auch der Einstieg von Finanzinvestoren oder eine Partnerschaft mit einem großen Autobauer sei vorstellbar. Die Post wolle aber auch in Zukunft bei Streetscooter mitreden: "Wir werden nichts tun, was unsere Flotte in Unsicherheit bringen würde."

Nach wie vor ist der Bonner Konzern der größte Abnehmer der Fahrzeuge. Doch inzwischen verkauft die Post die E-Transporter auch an Dritte. Zuletzt hatte die britische Firma Milk & More 200 der Elektrofahrzeuge bestellt. Britische Milchmänner werden demnach künftig mit dem Streetscooter über die Insel fahren. Die zur deutschen Müller-Gruppe gehörende Milk & More beliefert mehr als 500.000 Haushalte im Vereinigten Königreich.

Der Streetscooter war 2012 vorgestellt worden. Seitdem ist die Post zu einem führenden Hersteller von Elektrotransportern aufgestiegen und profitiert dabei auch von der Diesel-Krise. Zuvor hatte das Unternehmen vergeblich bei traditionellen Autobauern um Kooperationen geworben. Inzwischen wird die Post beim Verkauf von der BMW-Tochterfirma Alphabet unterstützt.

Durch den neuen Standort im westfälischen Düren verdoppelt sich die mögliche Produktion auf 20.000 E-Transporter im Jahr.