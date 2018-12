Versand von Briefen Post hält an Portoerhöhung fest

Post-Chef Frank Appel geht weiter davon aus, dass die Post bald ihr Briefporto von aktuell 70 Cent erhöhen darf. "Die Zukunftsaussichten für den Briefversand haben sich weiter verschlechtert", sagte er der "Welt am Sonntag".

Die Bundesnetzagentur hatte die von der Deutschen Post gewünschte Erhöhung des Briefportos von 70 auf 80 Cent Ende Oktober vorerst untersagt. Es lägen zu wenige Informationen vor, warum das Porto teurer werden solle.

Laut Appel verschiebe sich die Portoerhöhung aber nur "um ein paar Monate". Dies hänge mit der Gewinnwarnung der Post zusammen, dadurch habe sich die Basis der Geschäftsdaten für die Entscheidung verändert, sagte er der Zeitung. Bereits im ersten Quartal 2019 erwarte er eine Entscheidung.

Appel begründete die gestiegenen Personalkosten bei gleichzeitig sinkenden Briefmengen: "Wir brauchen ein höheres Porto, weil unsere Personalkosten jedes Jahr um etwa drei Prozent steigen und gleichzeitig die Briefmengen um einen ähnlichen Wert sinken."

Auch höhere Preise im Paketversand

Auch für Paketkunden könnte es laut Appel in Zukunft teurer werden: Die Posttochter DHL wolle ebenfalls die Preise anheben. Die Zustellung werde dem Post-Chef zufolge zu gering bezahlt: "Faktisch sind die letzten 50 Meter bis zur Haustür der teuerste Teil unserer Dienstleistung." Genau dort lasse sich die Effizienz aber kaum mehr steigern. Einen Aufschlag für die Haustürzustellung plane DHL zunächst aber nicht.

Beim Paketdienst Hermes müssen sich Kunden zukünftig auf steigende Versandkosten bei Zustellungen an der Haustür einstellen. Hermes-Deutschland-Chef Olaf Schabirosky hatte das dem "Hamburger Abendblatt" gesagt.

Laut Schabirosky sollten die Mehreinnahmen vor allem dazu dienen, den Paketzustellern höhere Löhne zahlen zu können. "Aktuell haben wir einen Mindestlohn von 9,50 Euro ausgerufen. In etwa vier Jahren kommen wir bei zwölf Euro an."

Hermes hatte bereits im Frühjahr die von den Versendern zu zahlenden Paketpreise um durchschnittlich 4,5 Prozent angehoben. 2019 werde es eine weitere Preisanhebung in ähnlicher Größenordnung geben, kündigte Schabirosky an. "Insgesamt wollen wir den Preis für ein Paket um 50 Cent erhöhen. Das geht aber nur in mehreren Schritten."

Hermes ist hinter DHL der zweitgrößte Paketdienstleister in Deutschland.