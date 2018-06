Nach Gewinneinbruch Deutsche Post trennt sich von Vorstand Gerdes

Die Deutsche Post trennt sich nach dem Gewinneinbruch im Brief- und Paketgeschäft von dem langjährigen Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes. Der Manager, der die Zuständigkeit für die PeP-Sparte (Post - eCommerce - Parcel) schon Anfang April abgegeben hatte, werde den Konzern mit sofortiger Wirkung verlassen, teilte der Dax-Konzern nach Börsenschluss in Bonn mit.

Der Konzern begründete den Schritt mit "unterschiedlichen Auffassungen über die strategische Schwerpunktsetzung des Unternehmens". Gerdes' Aufgaben als Vorstand für Innovationen soll Personalchef Thomas Ogilvie zusätzlich übernehmen.

Die PeP-Sparte, in der vor allem das Brief- und Paketgeschäft des Konzerns in Deutschland und Europa gebündelt ist, hatte im ersten Quartal einen Gewinnrückgang erlitten. Die Post hatte am Freitag ihre Jahresprognose um etwa eine Milliarde Euro gesenkt. Sie peilt für dieses Jahr nur noch einen operativen Gewinn (Ebit) von rund 3,2 Milliarden Euro an - eine halbe Milliarde weniger als im Vorjahr.

Bis April hatte Gerdes elf Jahre lang das Brief- und Paketgeschäft geleitet. Den Bereich führt derzeit übergangsweise Vorstandschef Frank Appel.

Bereits am Montag hatte das "Manager Magazin" mit Bezug auf Konzernkreise über einen geplanten Abgang von Gerdes berichtet. Der Manager hatte in seiner neuen Funktion als Vorstand für Innovationen erst im Mai eine neue Fabrik für das Elektrofahrzeug Streetscooter im westfälischen Düren eröffnet.