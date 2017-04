T-Mobile Riesenbonus - Telekom zahlte US-Chef 45 Millionen Dollar Jahresgehalt

T-Mobile wächst derzeit in den USA rasant. Davon profitiert Vorstandschef John Legere finanziell außerordentlich: Nach manager-magazin-Informationen hat der Topmanager 2016 insgesamt gut 45 Millionen US-Dollar erhalten, einer Mischung aus fixem Gehalt, erfolgsabhängigem Bonus und Aktien. Der deutsche Telekomkonzern hält knapp 65 Prozent an T-Mobile US.

Damit gehört Legere zu den am besten verdienenden amerikanischen Managern überhaupt - und liegt weit über den Vergütungen anderer Telekom-Topmanager. So erhielt Telekomchef Tim Höttges zuletzt 4,3 Millionen Euro. T-Mobile US ließ eine Anfrage zu Legeres Verdienst unbeantwortet.

Schon 2013 hatte Legere mit seinem Einkommen mit 29,2 Millionen Dollar mehr verdient, als der gesamte damalige Telekom-Vorstand, dessen sieben Mitglieder in der Summe 15,6 Millionen Euro kassiert hatten.

T-Mobile US war in den letzten Jahren deutlich schneller gewachsen als seine Wettbewerber und konnte den Börsenwert auf gut 56 Milliarden US-Dollar steigern. Im anstehenden Fusionspoker auf dem US-Markt versetzt dies Höttges in eine vorteilhafte Ausgangsposition. Als für die Telekom attraktivste Option gilt eine Übernahme des Wettbewerbers Sprint, heißt es in Aufsichtsratskreisen der Telekom. Legere soll die Fusion managen und hat inzwischen eine Vertragsverlängerung erhalten. Gleichzeitig wurde seine fixe Jahresvergütung im März um 3,5 Millionen US-Dollar angehoben.