Verkauf von Fünf-Milliarden-Anteil Wegen Brexit - Deutsche Telekom prüft angeblich Rückzug aus Großbritannien

Die Deutsche Telekom prüft Insidern zufolge einen Verkauf ihres fast fünf Milliarden Euro schweren Anteils am britischen Telekom-Konzern BT. Eine Entscheidung werde aber erst fallen, wenn Klarheit herrsche, wie das Verhältnis Großbritanniens zur EU künftig aussehe, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters zwei mit den Überlegungen vertraute Personen.

Die Telekom war im vergangenen Jahr mit einem Anteil von zwölf Prozent zum größten BT-Anteilseigner geworden, nachdem die Briten das Gemeinschaftsunternehmen EE gekauft hatten. An EE waren zuvor die Telekom und die französische Orange je zur Hälfte beteiligt.

Nun könnte bald Schluss sein mit dem Engagement in Großbritannien. Die Deutsche Telekom wollte sich zu den Informationen allerdings nicht äußern. Ein BT-Sprecher sagte, der Konzern nehme zu Gerüchten und Spekulationen keine Stellung.

Bis August 2017 ist die Telekom aber ohnehin an eine Haltefrist für ihren Anteil gebunden. Diese könnte sie nur umgehen, wenn sie das Paket nicht über die Börse, sondern an Finanzinvestoren verkaufen würde.

Neben dem Milliardenanteil an BT betreibt die Deutsche Telekom in Großbritannien ihrer Tochter T-Systems außerdem IT- und Beratungsgeschäft - auch hier gibt es allerdings Verkaufsgerüchte.

Ein Rückzug aus Großbritannien würde es dem deutschen Konzern erlauben, sich stärker auf das größere US-Geschäft zu konzentrieren. Die Mobilfunktochter T-Mobile US gilt als Übernahmekandidat. Mit dem Erlös aus einem Verkauf der BT-Anteile könnte der Bonner Konzern aber möglicherweise selbst zum Angriff übergehen. Das US-Geschäft macht immerhin 42 Prozent des Umsatzes der Telekom aus - mehr als das auf dem deutschen Heimatmarkt, der für 32 Prozent steht.

Die Telekom hält 65 Prozent an T-Mobile US, die an der Börse 40 Milliarden Dollar wert ist. "Wenn die Deutsche Telekom ein schlagkräftiger, unabhängiger Wettbewerber in den USA bleiben will, muss sie sich mit einem auch im Kabelmarkt vertretenen Unternehmen wie Sprint zusammentun", sagte ein Insider.