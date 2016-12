62,4 Milliarden Euro Deutsche Firmen forschen so intensiv wie noch nie

Deutschlands Unternehmen haben vergangenes Jahr so viel für Forschung und Entwicklung ausgegeben wie nie zuvor. Einer nun veröffentlichten Erhebung des Stifterverbands beläuft sich die Summe auf rund 62,4 Milliarden Euro - im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um rund 9,5 Prozent. "Das ist ein großer gemeinsamer Erfolg von Staat und Wirtschaft", sagte Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU).

Spitzenreiter bei den Investitionen ist die Automobilindustrie. Rund 21,7 Milliarden Euro gab die Branche 2015 für eigene Forschung und Entwicklung aus, heißt es in der Erhebung. Zudem vergaben die Unternehmen Forschungsaufträge für etwa 10,2 Milliarden Euro an externe Einrichtungen. Deutliche Steigerungen bei den Ausgaben habe es ferner mit rund sechs Prozent in der Chemiebranche gegeben. Die Pharmaunternehmen steigerten dagegen vor allem die Auftragsforschung, und zwar um rund 25 Prozent.

Drei-Prozent-Ziel erreicht

Auch der Mittelstand sucht nach Innovationen: Kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten gaben demnach 2015 rund 16 Prozent mehr für eigene Forschungsprojekte aus als im Vorjahr. Das sei nach Jahren der Stagnation besonders erfreulich, sagte Ministerin Wanka. "Forschung ist die Basis für Deutschlands starke Position als Technologiestandort." Im kommenden Jahr wolle der Bund seine Ausgaben in diesem Bereich weiter steigern.

Einen weiteren Rekord gab es beim Forschungspersonal: Auf Vollzeitstellen umgerechnet gab es 416.000 Beschäftigte in den Forschungsabteilungen der Wirtschaft, das ist eine Steigerung von 11,9 Prozent.