Umstrittener Konzern Deutsche Wohnen kauft fast 3000 weitere Immobilien

Das Wohnungsunternehmen Deutsche Wohnen will weiter vom Immobilienboom in westdeutschen Ballungszentren profitieren, stößt aber in Berlin auf Gegenwehr. In der Rhein-Main-Region sowie in Köln und Düsseldorf kauft der Konzern rund 2850 Wohnungen, wie er am Montag mitteilte. Zudem sollen 100 Gewerbeobjekte übernommen werden.

Der deutsche Immobilienmarkt ist seit Jahren attraktiv für die Branche. Mieten und Immobilienpreise steigen vor allem in den Ballungszentren. Doch gegen die Konzentration von Wohnungen in der Hand weniger Unternehmen wächst der Widerstand. In Berlin will eine Initiative Großeigentümer sogar enteignen lassen.

Die Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" will Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen, gegen eine Entschädigung enteignen. Ausnahmen soll es lediglich für Genossenschaften und öffentliche Wohnungsunternehmen geben. Ab April wollen die Initiatoren Unterschriften für einen entsprechenden Volksentscheid sammeln. Insgesamt geht es um knapp 200.000 Wohnungen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) lehnt diesen Schritt ab - und äußerte sich im Kampf gegen hohe Mieten positiv über einen absoluten Mietendeckel - eine Art Obergrenze für besonders betroffene Stadtteile.

Die nun in Westdeutschland von der Deutschen Wohnen zugekauften Immobilien haben einen Kaufpreis von insgesamt 685 Millionen Euro. Finanziert werden soll das Geschäft mit vorhandenen Mitteln und geplanten Verkäufen anderer Immobilien. Zunächst werden jährlich Nettokaltmieten in Höhe von rund 22 Millionen Euro erwartet.

Insgesamt hat die Deutsche Wohnen nach eigenen Angaben rund 165.700 Einheiten im Bestand, davon 163.100 Wohnungen. Dies ist der Stand von Ende September 2018.