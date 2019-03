Mögliche Fusion Scholz bestätigt Gespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bestätigt, dass Deutsche Bank und Commerzbank Gespräche über die aktuelle Lage führen. "Es gibt Beratungen über die Situation wie sie ist. Die Bundesregierung ist ein fairer Begleiter von privatwirtschaftlichen Diskussionen", sagte Scholz am Rande des Treffens der Euro-Finanzminister in Brüssel. "Mehr gibt es da gegenwärtig nicht zu sagen."

Die "Welt am Sonntag" hatte zuvor berichtet, dass der Vorstand des größten deutschen Geldhauses beschlossen habe, Gespräche mit der Commerzbank aufzunehmen. Der Zeitung zufolge sollen unter anderem Scholz und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies die Bankchefs Christian Sewing (Deutsche Bank) und Martin Zielke (Commerzbank) gedrängt haben, ein Zusammengehen zu prüfen. Der Bund ist mit gut 15 Prozent größter Einzelaktionär der Commerzbank.

Scholz hatte bereits im vergangenen Jahr Spekulationen über eine Fusion befeuert. Es sei ein Problem für eine große Volkswirtschaft wie die deutsche, dass die hiesigen Banken "nicht die notwendige Größe haben, um die Unternehmen zu begleiten", sagte er damals.

Die Kurse beider Institute stiegen angesichts der Spekulationen am Montag deutlich. Die Papiere der Commerzbank gewannen knapp sechs Prozent, die der Deutschen Bank knapp vier Prozent. Allerdings hatten beide in der vergangenen Woche wegen des weiter andauernden Zinstiefs in Europa deutlich an Wert verloren.