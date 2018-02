Schwächelnde Nachfrage Deutsche Brauer verkaufen weniger Bier

Die deutschen Brauereien haben im vergangenen Jahr so wenig Bier abgesetzt wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Die Menge ging im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf 93,5 Millionen Hektoliter zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In Deutschland geht der Bierkonsum seit Jahren zurück.

Schon 2017 wurde hierzulande so wenig Bier getrunken wie noch nie zuvor. Mögliche Gründe: Die Bevölkerung in Deutschland wird im Schnitt immer älter und im hohen Alter trinken Menschen mitunter weniger Alkohol. Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung trinken aber auch junge Menschen in der Tendenz weniger Alkohol als noch vor einigen Jahren. Die Brauereien reagieren darauf mit immer neuen alkoholfreien Sorten.

Anders als in den Vorjahren konnte diesmal auch der Export deutschen Biers die Bilanz nicht aufhellen. Vor allem die Ausfuhren in Länder außerhalb der EU gaben mit einem Minus von 4,1 Prozent besonders stark nach. Die deutschen Brauereien setzen immer noch mehr als 82 Prozent ihres Bieres im Inland ab.

ORF-Doku "Bier - Kult und Kultur"