Süßes Geschäft Deutschland exportiert mehr Schokolade

Das Schokoladengeschäft läuft gut für deutsche Unternehmen: Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden zwischen Januar und November vergangenen Jahres 782.000 Tonnen Schokolade und andere kakaohaltige Produkte exportiert - 2,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Wert der Ausfuhren betrug demnach 3,7 Milliarden Euro.

Besonders beliebt war Schokolade aus Deutschland in Frankreich mit einem Export-Anteil von 13,5 Prozent vor Großbritannien (11,9) und Polen (8,4). Umgekehrt wurden in dem Zeitraum 412.000 Tonnen Schokolade in die Bundesrepublik eingeführt - vor allem aus Belgien (22,9 Prozent der Einfuhren), den Niederlanden (20,4) und der Schweiz (11,3). Der Wert der Importe summierte sich auf 1,9 Milliarden Euro.

Der Appetit deutscher Verbraucher auf Zuckerzeug und Snacks war zuletzt ungebrochen. Pro Kopf verzehrten sie 2017 fast 31 Kilogramm Süßigkeiten, Knabberartikel und Eis im Wert von knapp 97 Euro, berichtete der Bundesverband der Süßwarenindustrie jüngst. Der Wert sei seit Jahren stabil.

