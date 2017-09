Neue Bundesanleihe 30 Jahre lang Minizinsen

Der deutsche Staat hat am Anleihemarkt Geschichte geschrieben: Erstmals hat der Bund eine Bundesanleihe mit 30 Jahren Laufzeit zu einem Zinscoupon von nur 1,25 Prozent ausgegeben. So einen niedrigen Zinscoupon hat Deutschland bislang noch nie für eine derart lange Laufzeit gegeben. Der deutsche Staat kann sich damit extrem günstig Geld leihen, während die Anleger blöd dreinschauen: Sie bekommen nur mickrige Zinsen, auch wenn sie ihr Geld für eine lange Zeit verleihen.

Bei der Auktion der Anleihe belief sich die tatsächliche erzielte Durchschnittsrendite der Investoren auf 1,27 Prozent. Dies ist allerdings kein Rekord: Den Tiefstand verzeichnete der Bund im Juli 2016, als die Rendite für eine dreißigjährige Anleihe bei 0,45 Prozent lag.

Der Trend zu Staatsanleihen mit extrem langen Laufzeiten zeichnet sich schon länger ab: Denn Anleger greifen auf der Suche nach höheren Renditen nach Papieren mit immer längeren Laufzeiten. Österreich hatte am Dienstag erstmals gar eine Staatsanleihe mit 100 Jahren Laufzeit platziert. Nicht nur die Laufzeit bis zum Jahr 2117 ist außergewöhnlich, auch die Rendite des Jahrhundert-Bonds sorgte an den Finanzmärkten für Verwunderung. Am Tag der Zuteilung lag die Rendite der Anleihe bei 2,1 Prozent. Das ist sogar etwas weniger, als derzeit zehnjährige US-Staatsanleihen bringen.

Zudem gehen Anleger ein großes Risiko ein: Sollten die Zinsen in Zukunft irgendwann mal wieder steigen, verlieren solche Anleihen an Attraktivität - und damit an Wert. Dann muss man sie schon bis zum Laufzeitende halten, um sein Geld sicher wiederzusehen. Doch bis dahin dürften die meisten Käufer längst tot sein.

Derzeit sieht es allerdings noch nicht danach aus, als würden die Zinsen in Europa bald kräftig anziehen. Denn die extrem lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) geht vorerst weiter. EZB-Chef Mario Draghi hat die Zinswende Anfang September ein weiteres Mal verschoben. Die EZB pumpt seit Anfang 2015 massiv Geld ins Finanzsystem, indem sie in großem Stil Staatsanleihen und andere Papiere am Markt aufkauft. Durch diese Käufe drückt sie die Renditen für Staatsanleihen massiv nach unten.