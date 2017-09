Test in Berlin DHL will Pakete in VW-Kofferräume liefern

DHL, die Logistiktochter der Deutschen Post, testet nun auch gemeinsam mit Volkswagen die Kofferraumzustellung in Berlin. In der Hauptstadt stehen Interessenten ab sofort 50 VW Polo für jeweils vier Wochen für den Test zur Verfügung, wie DHL mitteilte. Die Boten von DHL deponieren Pakete für die Kunden auf Wunsch im Kofferraum dieser Autos. Zugang haben die Boten dabei jeweils immer nur für einen bestimmten Zeitraum.

DHL bietet diesen Service bereits zusammen mit der Daimler-Tochter Smart in Stuttgart, Köln, Bonn und ebenfalls Berlin an. Zudem kooperierte DHL in einem ähnlichen Projekt bereits mit Amazon und Audi in München.

Ziel sei es, die Kofferraumzustellung "möglichst vielen Empfängern in Deutschland anbieten zu können", erklärte DHL. So könne das Unternehmen das Empfangen und Versenden von Paketen "noch einfacher" machen. Die Boten bekommen die GPS-Daten der Autos, die zum Beispiel auch auf dem Büroparkplatz stehen können.

Interessenten in Berlin können sich für den Test bewerben. Sie müssen mindestens 21 Jahre alt sein, seit mindestens zwölf Monaten den Führerschein haben und regelmäßig online einkaufen.