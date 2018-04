Debatte über Fahrverbote Diesel-Verkäufe brechen um ein Viertel ein

Die Autoindustrie hat zunehmend Probleme, in Deutschland Käufer für ihre Dieselmodelle zu finden. Die Verkäufe von Dieselautos sanken im März laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) um 25 Prozent. In den ersten drei Monaten brach die Zahl der Neuzulassungen von Pkw mit Dieselmotoren um 21 Prozent auf 283.800 Fahrzeuge ein, teilte der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) mit. Zugleich wurden im ersten Quartal mit 879.000 Autos so viele Neuwagen verkauft wie seit 18 Jahren nicht mehr.

Das Geschäft mit Benzinern läuft hingegen weiter gut: Der Absatz stieg im März um mehr als neun Prozent, wie das KBA mitteilte. Mit 347.433 Pkw-Neuzulassungen insgesamt lag der März zwar um 3,4 Prozent unter dem Vorjahresmonat. In den ersten drei Monaten des Jahres jedoch gab es laut der Behörde ein Plus von vier Prozent.

Während die deutschen Marken Smart, Mini und Volkswagen Zuwächse verzeichneten, mussten Opel, Porsche und Audi zweistellige Absatzeinbußen hinnehmen. Der größte Neuzulassungsanteil entfiel im März mit 18,6 Prozent auf Volkswagen. Bei den Importmarken sorgten Mitsubishi (plus 42,5 Prozent), Honda (plus 22,4 Prozent), Alfa Romeo (plus 12,7 Prozent) sowie Hyundai (plus 10,8 Prozent) für die höchsten Zulassungssteigerungen in der Monatsbilanz.

Prämien kurbeln Absatz an

Branchenkenner nennen die gute Konjunktur sowie Umstiegs- und Diesel-Prämien vieler Hersteller als Gründe für die insgesamt guten Absatzzahlen. "Allerdings wird es nach dem Auslaufen der Umtauschprämien zur Jahresmitte vermutlich ein böses Erwachen geben - dann dürften wir nämlich eine spürbare Delle auf dem deutschen Neuwagenmarkt sehen", sagte Peter Fuß von der Unternehmensberatung Ernst & Young.

Fuß macht die Diskussion über Fahrverbote für die aktuelle Zurückhaltung der Verbraucher bei Dieselfahrzeugen verantwortlich. "Auch wenn es in der Praxis wohl nur zu sehr vereinzelten und zeitlich begrenzten Fahrverboten kommen wird und sich die tatsächlichen Einschränkungen für Dieselbesitzer in Grenzen halten dürften, sehen wir inzwischen massive Verschiebungen am Markt."

Zum einen gebe es einen deutlichen Wertverlust für gebrauchte Dieselfahrzeuge, zum anderen machten sich bei Neuwagenkäufern auch Zweifel an der Zukunftsfähigkeit neuer Dieselmodelle breit. Hinzu kämen lange Wartezeiten bei der Bestellung von Dieselmodellen der derzeit modernsten Euro-Norm 6d.

Alternative Antriebe mit Plus bei Neuzulassungen

Im März schrumpfte der Marktanteil des Dieselantriebs am Neuwagenmarkt im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 31,4 Prozent - ein Rückgang um 9,2 Prozentpunkte. Benziner bildeten mit einem Anteil von 64 Prozent die häufigste Kraftstoffart.

Auch bei Neuwagen mit alternativen Antrieben stiegen die Verkäufe, wenngleich die absoluten Absatzzahlen weiter relativ niedrig sind. Die Neuzulassungen von Hybridmodellen stiegen im März um gut 45 Prozent (10.874 Fahrzeuge), bei reinen Elektroautos betrug das Plus 73 Prozent (3792 Fahrzeuge). Der gemeinsame Marktanteil von Hybrid- und Elektroneuwagen stieg im Vergleich zum Vorjahr von 2,7 auf 4,2 Prozent.