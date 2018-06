Umgang mit Dieselskandal Industrieverband kritisiert Verhalten der Automanager

An diesem Montag kommt es in Berlin zum Showdown zwischen Dieter Zetsche und Andreas Scheuer. Der CSU-Bundesverkehrsminister fordert Aufklärung vom Daimler-Chef im Skandal um manipulierte Dieselfahrzeuge. Nach SPIEGEL-Informationen scheint es allerdings an Einsicht und gutem Willen beim Autobauer zu mangeln: Daimler will dem Minister offensichtlich ein Angebot machen, das die Aufklärung des Skandals nicht gerade befördern würde.

Kurz vor dem Treffen hat nun BDI-Chef Dieter Kempf den Umgang der deutschen Automanager mit der Dieselaffäre kritisiert. "Wer Fehler gemacht hat, sollte sie benennen, sich entschuldigen und sie abstellen, also Verantwortung übernehmen, um endlich Vertrauen zurückzugewinnen", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) - und zielte dabei nicht allein auf den Daimler-Boss, sondern etwa auch auf die Strategie der Volkswagen-Manager. Das Bekanntwerden der Manipulationen des Wolfsburger Konzerns im Herbst 2015 markiert den Beginn des Abgasskandals.

"Ich will nicht verhehlen, dass ich mir nach dem Bekanntwerden der Gesetzesverstöße mehr als einmal ein anderes Verhalten gewünscht hätte", sagte Kempf. "Der Umgang mit Fehlern, auch betrügerischer Art, hat viele in der Politik und auch viele Verbraucher zurecht ärgerlich gemacht - übrigens auch viele in den Unternehmen", sagte Kempf. Es sei ein enormer Image- und Vertrauensschaden entstanden für die Wirtschaft insgesamt. Die Hersteller müssten alles tun, um Vertrauen wiederzugewinnen.

Möglicherweise weit mehr Daimler-Fahrzeuge betroffen

Kempf sagte, dazu gehörten auch "schnellstmögliche" Software-Updates. "Ich kann aber die Machbarkeit nicht für jedes Modell beurteilen." Die Autobranche hatte für bessere Luft bis Ende 2018 Software-Updates für Millionen von Autos zugesagt, um den Schadstoff-Ausstoß zu senken. Allerdings wackelt der Zeitplan für diese Umrüstungen älterer Dieselautos.

Zudem droht der Dieselskandal bei Daimler weit größere Ausmaße anzunehmen als bis vor kurzem bekannt. Beim Treffen von Scheuer und Zetsche sollte es eigentlich vor allem um die Aufklärung von Abgas-Vorwürfen beim Mercedes-Kleintransporter-Modell Vito gehen. Allerdings könnten sich die fraglichen Programmierungen auch in anderen Fahrzeugen des Herstellers finden.

Einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge hat das Kraftfahrtbundesamt inzwischen fünf "unzulässige Abschaltfunktionen" bei Modellen von Daimler entdeckt. Die Behörde gehe dem Verdacht nach, dass diese Software-Funktionen in der neueren Diesel-Flotte mit der Abgasnorm Euro-6 zum Einsatz kommen. Fast eine Million Fahrzeuge sollen betroffen seien.

