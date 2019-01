Dieselaffäre Daimler soll in drei Fällen hohen Schadenersatz zahlen

Das Landgericht Stuttgart hat den Autobauer Daimler einem Medienbericht zufolge in drei Fällen zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt. In den Verfahren ging es um Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung von Dieselmotoren. Wie "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR berichteten, betragen die Summen zwischen 25.000 und 40.000 Euro.

Brisant seien diese Entscheidungen, weil das Gericht damit die sogenannten "Thermofenster" von Mercedes-Motoren als unzulässige Abschalteinrichtungen bewertet habe. Dem Bericht zufolge sind die Urteile noch nicht rechtskräftig. Daimler will demnach gegen die Entscheidungen Berufung einlegen.

Man habe gegen keine Gesetze verstoßen, wird der Konzern zitiert. Die sogenannten Thermofenster seien notwendig, um Schäden am Motor zu verhindern. Thermofenster stehen für ein Verfahren, das die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen drosselt, um schädlichen Ablagerungen im Motor vorzubeugen.

Daimler droht Klagewelle

Nach Angaben eines Gerichtssprechers seien in Stuttgart bereits viele weitere Klagen von Autokäufern gegen Daimler anhängig, hieß es in dem Bericht weiter. Auch mit einer erheblichen Zahl weiterer Klagen werde gerechnet. Der an einem der drei Verfahren beteiligte Münchner Rechtsanwalt Thorsten Krause bezeichnete das Urteil demnach als absoluten "Durchbruch", viele Käufer von Mercedes-Dieselautos hätten auf eine derartige Entscheidung gewartet.

Die drei Urteile von Stuttgart sind laut dem Bericht nicht die ersten, in denen Daimler zu Schadenersatzzahlungen verurteilt wurde. Auch die Landgerichte in Hanau und Karlsruhe hatten demnach 2018 ähnlich entschieden, aber nicht so deutlich von unzulässigen Abschalteinrichtungen gesprochen. Auch diese Urteile seien noch nicht rechtskräftig, Daimler wolle hier ebenfalls in Berufung gehen.