Abgasaffäre Volkswagen zahlt 1,5 Milliarden Euro für Vergleich in Kanada

Volkswagen hat in Kanada einen milliardenschweren Vergleich in der Dieselaffäre ausgehandelt. Der Konzern und seine Tochter Audi sollen für die Beilegung eines Rechtsstreits um manipulierte Abgastests umgerechnet bis zu 1,5 Milliarden Euro an Autokäufer zahlen, wie die Wettbewerbsbehörde des Landes mitteilte.

Zuvor hatte die Zeitung "The Globe and Mail" über die Einigung an einem Gericht in Ontario berichtet. Demnach hätten die Kunden Aussicht auf jeweils 5100 bis 8000 Dollar Entschädigung. Einen ähnlichen Vergleich hatte der Wolfsburger Konzern bereits mit rund 475.000 Kunden und Behörden in den USA über bis zu 16,5 Milliarden Dollar abgeschlossen.

Das Geld ist für den Rückkauf und Entschädigungszahlungen für rund 105.000 Autos mit 2,0-Liter-Dieselmotoren gedacht. Der Vergleich muss noch von einem Gericht bestätigt werden. Zusätzlich sollen VW und Audi 15 Millionen kanadische Dollar Buße zahlen.

Unterdessen ziehen sich die Verhandlungen über einen Vergleich mit Kunden und Behörden zu gut 80.000 Dieselautos von Volkswagen in den USA weiter hin. Ein Bezirksrichter verschob die für Montag angesetzte Anhörung dazu auf Dienstag (20 Uhr MEZ). Gespräche dazu in Washington dauerten noch an, ergänzte er.

Gerungen wird offenbar noch um die Entschädigungen für die betroffenen Käufer der Wagen mit Drei-Liter-Motoren von Audi, die manipuliert sind und zu viel Stickoxid ausstoßen. Es handelt sich um SUVs von Audi, den VW-Touareg und den Porsche Cayenne. Das gesamte Paket, zu dem auch rund 200 Millionen Dollar Ausgleichszahlungen an Umweltfonds gehören, könnte sich auf mehr als eine Milliarde Dollar belaufen.