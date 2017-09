Dieselgipfel im Kanzleramt Kommunen fordern wegen Luftverschmutzung Hilfe vom Bund

Wegen zu hoher Schadstoffwerte drohen in vielen deutschen Städten Diesel-Fahrverbote. Am Montag steht wieder ein Gipfel mit Kanzlerin Merkel an - die Kommunen fordern Geld vom Bund.