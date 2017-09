Dieselaffäre Audi-Ingenieur bleibt vorerst in Haft

Vor zwei Wochen hatte das Landgericht München I den Haftbefehl gegen den früheren Audi-Mitarbeiter Giovanni P. gegen Auflagen außer Kraft gesetzt. Unter anderem sollte P. 80.000 Euro Kaution hinterlegen, sich regelmäßig bei den Behörden melden und seinen Wohnort Karlsruhe nicht verlassen. Doch noch ehe P. auf freien Fuß kam, hat die Staatsanwaltschaft München II nach SPIEGEL-Informationen nun Beschwerde gegen den Beschluss eingelegt.

Die Staatsanwaltschaft sieht in dem Ingenieur eine Schlüsselfigur bei der Entwicklung und dem Einsatz von Abschalteinrichtungen, die über den wahren Schadstoffausstoß von Dieselfahrzeugen hinweggetäuscht haben. P. soll in den Vernehmungen Vorgesetzte bis in das Top-Management von Audi belastet haben.

Nach der Beschwerde der Strafverfolger gegen P.'s Freilassung muss nun das Oberlandesgericht München darüber entscheiden, ob der Haftbefehl trotzdem ausgesetzt wird. Das könnte einige Wochen dauern - und auch dann ist noch offen, ob P. tatsächlich auf freien Fuß kommt. Denn auch die amerikanischen Behörden ermitteln gegen den Ingenieur und haben vor einiger Zeit einen Auslieferungshaftbefehl gegen ihn erwirkt.

P.'s Anwälte Walter Lechner und Klaus Schroth wollen erreichen, dass auch dieser aufgehoben wird. Auch diese Entscheidung liegt beim Oberlandesgericht. Unabhängig davon will die Staatsanwaltschaft P. in den nächsten Wochen weiter vernehmen.