Abgasskandal So wehren sich Dieselfahrer gegen die Autokonzerne

Vor 50 Jahren hat der amerikanische Journalist Ralph Nader mit einem Buch die Autoindustrie an den Pranger gestellt. Nader beschäftigte sich mit einem neuen Modell von Chevrolet und nannte sein Buch "Unsafe at any speed" ("Gefährlich bei jeder Geschwindigkeit"). Heute sind neue Autos zumindest für ihre Insassen viel sicherer geworden.

Aber nicht für den Rest der Menschheit. Nach einer Studie der Europäischen Umweltbehörde kommen allein in Deutschland jedes Jahr 10.000 Menschen früher zu Tode, weil die Umweltbelastung durch Stickoxide (NOx) ihr Herz-Kreislauf-System überfordert. Das sind deutlich mehr als die jährlich rund 3000 Verkehrstoten durch Unfälle.

Verantwortlich sind zu einem beträchtlichen Anteil Dieselfahrzeuge. Sie stoßen viel mehr Stickoxide aus, als rechtlich erlaubt sind. Dreckig bei jeder Geschwindigkeit, nur nicht auf dem Prüfstand.

Bis jetzt ist die Autoindustrie mit ihrem tödlichen Beschiss hierzulande ungeschoren davongekommen. Die Kosten tragen die Verbraucher, deren Diesel an Wert verlieren und die womöglich bald mit Fahrverboten rechnen müssen.

Die zu verhindern, war das erklärte Ziel des Dieselgipfels in dieser Woche: Doch viel mehr als ein Softwareupdate hatten die Konzerne nicht anzubieten. Und die Politik sah dabei zu. Die Updates sollen laut Hersteller 25 bis 30 Prozent weniger Giftausstoß bringen, ein Witz angesichts der realen Messwerte und der gesetzlichen Normen.

Dabei gibt es eine Reihe von Ansatzpunkten für wirkliche Verbesserungen:

Dieselfahrzeuge, die im Realbetrieb die Grenzwerte nicht einhalten, dürften nicht zulassungsfähig sein und die Verkaufssalons nicht mehr verlassen. Für 22.000 Porsche Cayennes hat das Kraftfahrtbundesamt das schon verfügt. Noch nicht, weil sie im Realbetrieb dreckig sind, sondern weil sie auf dem Messstand dreist getrickst haben, aber immerhin. Millionen anderer Fahrzeuge könnten folgen. Etwa der VW Touareg Diesel, der den gleichen Motor eingebaut hat.

Technisch ist die Nachrüstung bei vielen jüngeren Fahrzeugen machbar. Sie bräuchten eine verbesserte Form des SCR-Katalysator, den sogenannten BNOx-SCR-Katalysator. Damit wird der Harnstoff (ADblue) vorgewärmt als Gas ins Abgas eingespritzt und nicht mehr flüssig wie beim herkömmlichen Kat: Dadurch werden die Stickoxide erheblich besser reduziert.

Eltern asthmakranker Großstadtkinder würden vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Nachrüstfähige Diesel sollten eine gut sichtbare rote Plakette erhalten. Ohne entsprechenden Nachrüsttermin sind die Autos stillzulegen.

Ob und wann die Konzerne von der Politik zur Kasse gebeten werden, wird man sehen. Sie müssen aber nicht auf dieselfahrende Ministerpräsidenten und Minister warten.

Inzwischen gibt es aber mindestens zwei Wege für Dieselbesitzer selbst gegen Händler und Konzerne vorzugehen:

Käufer von manipulierten Dieseln können Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer geltend machen. Vom Kaufvertrag zurücktreten können Diesel-Käufer zwei Jahre nach Übergabe des Fahrzeugs, bei vom Händler gekauften Gebrauchtwagen häufig sogar nur ein Jahr, nachdem der Verkäufer die Schlüssel übergeben hat. Volkswagen hat erklärt, der Konzern werde sich bis zum Jahresende nicht auf Verjährung berufen, selbst wenn die einzelnen Ansprüche eigentlich bereits verjährt wären.

Diesel-Käufer können aber auch deliktische Schadenersatzansprüche gegen die Hersteller geltend machen wegen vorsätzlicher Verbrauchertäuschung oder wegen Verstoßes gegen gesetzliche Vorschriften. Solche Schadensersatzansprüche können bis zu drei Jahre nach Bekanntwerden des Schadens geltend gemacht werden.

Die Erfolgsaussichten sind glänzend bei Besitzern von Autos aus dem Volkswagen-Konzern mit dem manipulierten Motor EA 189. Aber auch Besitzer von Mercedes oder BMWs, die jetzt ein freiwilliges Update bekommen, könnten gute Chancen haben. Der Rechtsdienstleister vw-verhandlung.de prüft das derzeit für klagewillige Besitzer.

Im Ergebnis einer solchen Klage geht es immer um dasselbe: Sie geben den manipulierten Diesel zurück und bekommen im Gegenzug den Kaufpreis erstattet - abzüglich eines Nutzungsersatzes. Lassen Sie sich von Experten beraten, die mit Ihnen alle rechtlichen Möglichkeiten besprechen.

Wer sein Auto über die Bank des Herstellers finanziert hat, hat noch eine weitere Möglichkeit. Er kann die Widerrufsbelehrung im Darlehensvertrag prüfen lassen. Die ist eventuell fehlerhaft und ermöglicht dadurch eine Rückabwicklung des Kaufvertrags. Das ist finanziell unter Umständen noch viel besser als eine einfache Rückgabe.

Klagemöglichkeiten prüfen

Bislang müssen Betroffene in Deutschland einzeln vor Gericht ziehen, da es hierzulande noch keine Verbraucher-Sammelklagen gibt. Das Gute: Immer mehr Gerichte urteilen bundesweit, dass die Händler oder gleich die Hersteller zur Rücknahme verpflichtet sind. Mit einer Rechtsschutzversicherung sind Sie auf der sicheren Seite. Die meisten Versicherer übernehmen mittlerweile anstandslos die Kosten. Wer nicht rechtsschutzversichert ist, der kann sich an Rechtsdienstleister wie vw-verhandlung.de oder Myright.de wenden. Die übernehmen das Kostenrisiko, im Erfolgsfall behalten Sie allerdings eine Provision. Finanztip hat hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Dieselskandal zusammengefasst und eine Anleitung für klagewillige Besitzer verfasst.

Rückgabe oder Tausch

Bei einer erfolgreichen Rückgabe ist es allerdings wahrscheinlich, dass dem Käufer etwas dafür berechnet wird, dass er mit dem Auto eine ganze Weile gefahren ist. Die Höhe des Gebrauchsvorteils richtet sich nach dem Kaufpreis und dem aktuellen Kilometerstand im Verhältnis zur erwarteten Gesamtlaufzeit des Fahrzeuges. Bei Autos mit Dieselmotor gehen die Gerichte meist von 250.000 Kilometern aus. Das ist zwar ärgerlich, aber immer noch günstiger als die Berechnung des Wertverlusts beim Auto. Schließlich verlieren Autos schon unter normalen Umständen in den ersten vier Jahren die Hälfte Ihres Wiederverkaufswertes. Und die Käufer haben nicht mehr das Problem, Ihren Wagen in ein paar Jahren auf eigene Faust verkaufen zu müssen.

Verbraucher können ihr Fahrzeug aber unter Umständen eintauschen, ohne die gefahrenen Kilometer in Abzug zu bringen. So hat es das Landgericht Offenbach entschieden (Urteil vom 21. März 2017, Az. 3 O 77/16).