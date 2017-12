Reisekonzern Daimler-Boss Zetsche soll Chefaufseher bei TUI werden 

Daimler-Chef Dieter Zetsche folgt Klaus Mangold voraussichtlich als Chef des Aufsichtsrats beim Reisekonzern TUI. Der 64-Jährige soll den Posten am 1. Oktober 2018 antreten, muss zuvor allerdings noch in das Gremium gewählt werden. Dies soll bei der Hauptversammlung im Februar geschehen. Der 74-jährige Mangold will sein Amt dann zum Ende des Geschäftsjahres im Herbst niederlegen, dann könnte der Aufsichtsrat Zetsche zum neuen Vorsitzenden bestimmen.

Zetsche verkörpere "Internationalität und ein ausgeprägtes Gefühl für das Management herausragender Marken", sagte Mangold, der seit 2009 im TUI-Aufsichtsrat sitzt und das Gremium seit 2011 als Vorsitzender führt. Bis 2003 saß Mangold selbst im Vorstand der damaligen DaimlerChrysler AG.

Zetsche steht seit fast zwölf Jahren an der Daimler-Spitze und hat den Autobauer zu zuletzt hohen Renditen geführt. Sein Vertrag als Vorstandsvorsitzender läuft Ende 2019 aus. Daimler teilte mit, Zetsches Posten im TUI-Aufsichtsrat ändere für den Konzern nichts. Zetsche saß bis 2016 auch im Aufsichtsrat des Energiekonzerns RWE.

TUI hat sich in den vergangenen Jahren vom reinen Reiseverkäufer stärker zum Komplettanbieter gewandelt, vor allem im Geschäft mit Hotels und Kreuzfahrten. Hier erzielt TUI inzwischen auch den Großteil des Gewinns. Im vergangenen Jahr stand unterm Strich ein Milliardengewinn, und auch für das abgelaufene Geschäftsjahr hatte der Konzern sich ein Plus bei Umsatz und Ergebnis vorgenommen. Am Mittwoch wird TUI die Zahlen vorlegen.