Umfrage unter Managern Viele deutsche Firmen halten sich für digitale Nachzügler

Mehr als jedes dritte deutsche Unternehmen hat einer Studie zufolge Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung. In den USA sei die Umstellung der Geschäftsprozesse weiter vorangeschritten, heißt es in der Untersuchung der Unternehmensberatung Boston Consulting Group.

Demnach sehen sich

36 Prozent der deutschen Firmen als Nachzügler bei der Digitalisierung,

lediglich ein Fünftel als Vorreiter.

In den Vereinigten Staaten halten sich

25 Prozent für Vorreiter,

31 Prozent der Unternehmen glauben, dass sie hinterherhinken.

Befragt wurden im Vorfeld der am kommenden Montag beginnenden IT-Messe Cebit in Hannover Manager aus 1900 Firmen in vier Ländern - neben den USA und Deutschland auch in Frankreich und Großbritannien. Die Aussagen beruhen großenteils auf der Selbsteinschätzung der Unternehmen.